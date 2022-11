Umbria: Assisi, principio di incendio al Santuario della Spogliazione

01 novembre 2022 a

Principio d'incendio nella serata del 31 ottobre all’interno della sacrestia del vescovado di Assisi - chiesa di Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione. Fortunatamente nessuno è rimasto o ferito o si è intossicato a causa delle fiamme che si sono sviluppate durante l’adorazione eucaristica.

Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che è stato dato dalle suore che hanno visto il fumo provenire dalla sacrestia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno subito spento il rogo.

Poco prima un frate presente era intervenuto per sedare il focolaio. Le fiamme si sarebbero propagate, secondo quanto ricostruito, da un cassonetto dove viene buttato anche dell’incenso già bruciato. La sacrestia ha ora le pareti leggermente annerite, come detto non sono stati segnalati altri danni e non ci sono state conseguenze per i fedeli presenti.



