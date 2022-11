Umbria, reddito di cittadinanza a rischio per 10 mila famiglie

02 novembre 2022 a

La stretta annunciata dal governo Meloni mette a rischio il sussidio di 10 mila percettori di reddito di cittadinanza. L’Esecutivo sta infatti lavorando per mantenere la misura soltanto a chi non è nelle condizioni di poter lavorare, costringendo a esercitare una professione i beneficiari che sono in realtà occupabili. In Umbria, i dati Inps 2022 parlano di 13.421 nuclei per un totale di 28.381 persone coinvolte. L’importo medio mensile è di 534,30. Sono 2.936, però, i nuclei con presenza di almeno un soggetto disabile (o inabile al lavoro), non necessariamente lo stesso percettore. Una stima per eccesso, dunque (e ovviamente molto approssimativa), parla di circa 10 mila nuclei che potrebbero rientrare nell’annunciata sforbiciata. “C’è chi dice che noi consideriamo colpevoli i percettori di reddito - ha spiegato Giorgia Meloni parlando alla Camera - io ho considerato un problema chi teneva quelle persone in quella condizione, per farci cassa elettorale, il reddito è un sistema che aveva dei problemi. Il messaggio che abbiamo dato è che se una persona è in grado di povertà e difficoltà - ha continuato la premier - deve ambire a diventare benestante e questo si fa con il lavoro”.

La misura, dunque, continuerà a essere garantita a tutti i soggetti fragili impossibilitati al lavoro, ossia persone con disabilità o invalide. La platea di coloro che potrebbero salvarsi dalla sforbiciata potrebbe includere anche i genitori privi di reddito con figli minori. In questo caso, per quanto riguarda l’Umbria, si parla di ulteriori 4.194 nuclei.

Stime più precise sul numero di coloro che rischiano di perdere il Rdc sono state elaborate da Anpal (agenzia nazionale politiche attive del lavoro) in base ai soggetti che aderiscono ai Patti per il lavoro, ossia che vengono accompagnati nella ricerca di un’occupazione non essendo né esonerati né esclusi. Si parla, a livello nazionale, di 660 mila persone. I calcoli di Anpal entrano anche nel dettaglio delle macroaree che compongono il Paese: a restare a bocca asciutta sarebbero 67 mila beneficiari nel Nordest, 21 mila nel Nordovest, 76 mila che abitano nel Centro Italia, 318 mila al Sud e 176 mila nelle Isole. Tutto comunque è ancora in fase di discussione e l’eventuale rivoluzione sembra rinviata al 2023.

