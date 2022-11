Magione, giovane broker conquista Dubai

Nicola Torrini 01 novembre 2022 a

a

a

Originario di San Feliciano di Magione, nato nel 1994, il ventottenne Saverio Francesco Fiorita è oggi un professionista di successo nel campo della finanza e vive stabilmente a Dubai da dove continua a operare e sviluppare le sue attività. La sua storia imprenditoriale di successo è balzata agli onori della cronaca dopo che il sito internet ForbesPeople l’aveva resa pubblica e raccontata alcuni giorni fa.

Nasce in Umbria l'ufficio postale del futuro

Fiorita, in particolare, si occupa di trading, cioè l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni e derivati. In questo ambito, in particolar modo, ha sviluppato uno specifico software che è attualmente utilizzato in tutto il mondo, da clienti privati ma anche da fondi comuni di investimento istituzionali, dalla Svizzera agli Emirati Arabi Uniti. Un sistema di trading automatico basato sull’intelligenza artificiale, la piattaforma Orbitax, che può essere utilizzato dai clienti sottoscrivendo un abbonamento annuale e che, come afferma lo stesso Fiorita, “può consentire un rendimento annuo che varia dal cinquanta al cento per cento con un rischio massimo del venti per cento”. Fiorita, come si legge nel sito web della piattaforma, è il Pamm manager di Orbitax, cioè il trader esperto professionista responsabile di tutte le operazioni e detentore di tutti i permessi e le licenze per poter operare.

"Rapita, violentata e uccisa in una villa sul Trasimeno". Rossella Corazzin, i riti satanici e la villa di Francesco Narducci

“Ho iniziato alcuni anni fa interessandomi di cripto valute – racconta Fiorita –. Poi ho provato a specializzarmi in trading facendo dei corsi e iniziando a fare trading ‘manuale’. Non è stato semplice e, inizialmente, ho perso anche diversi soldi. Era veramente molto stressante seguire tutto manualmente, ma avendo studiato materie scientifiche come la matematica, la fisica o la meccanica, mi sono approcciato al trading automatico, dove tutto è legato alla statistica, ai numeri e alla logica. Ho fatto quindi un ulteriore corso specialistico e ho quindi creato un algoritmo e iniziato a costruire il mio primo sistema automatico di trading nel 2018. Un sistema basato sull’intelligenza artificiale grazie al quale l’errore umano è completamente azzerato. Nel 2019 mi sono trasferito a Cipro dove ho aperto la mia prima società. Sono quindi passato con il broker TopFx e l’anno scorso mi sono trasferito a Dubai da dove lavoro e dove sto istituzionalizzando il mio know how”.

La migliore pizza bio ha i sapori del Trasimeno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.