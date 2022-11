Terni, progetto stadio-clinica: arrivato il parere dell'Università Cattolica di Milano

Giorgio Palenga 01 novembre 2022 a

Il parere dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, costato ai contribuenti 39.600 euro, è arrivato in Regione. E il sito Sporterni.it è riuscito ad averne copia, annunciando in anteprima cosa pensi l’ex ministro della sanità, Renato Balduzzi, rispetto a quanto richiesto dalla Direzione Salute e Welfare della stessa Regione Umbria.

La procedura usata per ottenere le necessarie autorizzazioni alla costruzione di un nuovo stadio Liberati, contestualmente però alla contemporanea realizzazione di una clinica privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, secondo Balduzzi non è corretta. Ed anzi – si legge nella relazione – si ravvisa la “impossibilità giuridica di procedere secondo il percorso proposto dal proponente privato e recepito dal Comune di Terni”, eccezion fatta per “la sola autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria”.

Insomma, per il docente dell’ateneo milanese la Conferenza dei servizi decisoria, che il prossimo 3 novembre 2022 dovrebbe esprimersi sulle richieste della Ternana calcio, non potrebbe che dire che sì, la clinica privata si può anche fare, senza però esprimersi sull’eventualità di riconsiderare la distribuzione dei posti nelle strutture sanitarie private convenzionati con Ssn.

Come è noto – ed è uno degli aspetti che il patron Stefano Bandecchi ha maggiormente caldeggiato – in provincia di Terni non esistono strutture in convenzione che invece sono tutte presenti in provincia di Perugia. Restando però a Balduzzi, l’ex ministro non chiude del tutto la porta all’ipotesi che la Regione possa in qualche modo trovare un accordo con Bandecchi usando “eventuali alternative procedimentali, tali da offrire comunque una risposta alle esigenze sottese al progetto stesso e alle attese di un territorio”.

Il riferimento è alle cosiddette “sperimentazione gestionali” in cui “la Regione o, in alternativa, l’Usl, potrebbe procedere all’individuazione del socio privato, tenendo conto sia delle regole nazionali (recepite a livello regionale) concernenti lo spazio per il non profit, sia dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2021, in cui si prevede che l’attivazione della sperimentazione avvenga a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato”.

Insomma, in sintesi, la Conferenza dei Servizi attesa tra tre giorni non potrebbe – al massimo – che autorizzare la costruzione della clinica, mentre la discussione sul riequilibrio dell’assegnazione dei posti letto in convenzione, tra Perugia e Terni, dovrebbe essere trattato in altre sedi.

“Leggiamo dalla stampa questo parere – apprende il Corriere da fonti legate alla Ternana e al presidente Bandecchi – che non è quello della Regione ma di un consulente. Non c’è niente di nuovo, la procedura seguita è stata dichiarata corretta sia dal Comune che dalla Regione, mentre per gli accreditamenti è stata solo chiesta l’individuazione di un’esigenza pressante su Terni all’interno della programmazione sanitaria regionale”.

