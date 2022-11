Terni, aspirante suicida salvato da militare durante una festa a Piedimonte

01 novembre 2022 a

Era fuori di testa, in evidente stato confusionale. Ha imbracciato un coltellaccio, non è ben chiaro se portato da casa o rimediato nella cucina dove si svolgeva la festa, e ha iniziato a urlare di volersi togliere la vita, minacciando chiunque provasse ad avvicinarsi.

Un comportamento che ha subito fatto tornare alla mente quanto avvenuto nel supermercato di Assago, solo pochi giorni fa, quando una persona è stata uccisa ed altre ferite dal gesto di uno squilibrato, ugualmente armato di coltello.

In questo caso, però, l’intervento – provvidenziale – di un militare in borghese, che era tra gli invitati, ha evitato fortunatamente il peggio.Si sono vissuti momenti di autentico panico, nella notte tra domenica e ieri, intorno alle 2,30, durante una festa privata che si stava svolgendo all’interno di una villa della zona di Piedimonte, a Terni, data in affitto dai proprietari proprio per questo tipo di eventi.

Una festa, quella dell’altra sera, alla quale stavano prendendo parte numerosi giovani e che fino a quel momento era filata via liscia e tranquilla. Ad un certo punto, però, dal centro della pista si sono cominciate ad udire delle grida. Un giovane con in pugno un coltello ha iniziato a urlare di volersi togliere la vita, con l’effetto che subito si è creato intorno a lui il vuoto.

Qualcuno ha fatto la mossa di avvicinarsi, ma il giovane, in preda a una sorta di delirio, lo ha minacciato col coltello. Subito è stato chiamato il 113 ma la situazione rischiava da un momento all’altro di degenerare.

In quegli attimi convulsi un altro giovane ha mantenuto il sangue freddo e si è avvicinato al ragazzo col coltello in mano. Lo ha prima disarmato, poi lo ha tenuto fermo, cercando al contempo di tranquillizzarlo. A compiere l’eroico gesto, che ha messo sicuramente a repentaglio la sua stessa incolumità, è stato un militare di 22 anni dell’Esercito, le cui iniziali sono T.A., è un Vfp 1 (un volontario in ferma prefissata di un anno) dei Granatieri.

Il giovane ha atteso l’arrivo della Volante, che nel frattempo è giunta sul posto e ha avviato gli accertamenti di legge, oltre che del 118, il cui personale ha preso in consegna l’aspirante suicida. Il quale ha poi ringraziato il suo “salvatore” di averlo fermato. Secondo le prime indiscrezioni, alla base del folle gesto non ci sarebbe stato l’abuso di sostanze (alcol o droga) ma piuttosto una profonda forma depressiva. Il che ha reso ancor più inquietante l’accostamento con i fatti del supermercato di Assago.

Il lieto fine di questa storia di Terni, però, va ascritto al merito del 22enne militare, peraltro non nuovo a episodi simili. Qualche tempo fa intervenne a scongiurare i propositi inconsulti in quel caso di una ragazza che voleva gettarsi dal ponte sopra un fiume. Lieto fine anche in quella circostanza, quasi a far considerare questo ragazzo ternano davvero… incaricato dalla provvidenza di fare del bene.

