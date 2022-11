Governo, il nuovo sottosegretario all'Interno Prisco indica le priorità: "Sicurezza, prevenzione ed enti locali"

Alessandro Antonini 01 novembre 2022 a

Quarantacinque anni, perugino, sposato e padre di due bambini, avvocato e funzionario dei vigili del fuoco, rieletto deputato con FdI, Emanuele Prisco è stato nominato ieri sottosegretario agli Interni nel nuovo governo di Giorgia Meloni. Di cui è sempre stato il primo referente in Umbria.

E’ infatti è l’unico rappresentante umbro nell’esecutivo. Già consigliere e assessore all’urbanistica nel Comune di Perugia, Prisco si va a prendere una delega di assoluto rilievo, quella del Viminale. Un riconoscimento in parte atteso ma non scontato, vista la complessità degli incastri e le richieste dei singoli partiti della maggioranza. Tornando al cuore verde, prima di lui la delega è stata di Gianpiero Bocci, Pd. Niente accostamenti né, soprattutto, commenti.

Prisco arriva al prestigioso incarico dopo aver maturato nella scorsa legislatura importanti esperienze nella commissione affari istituzionali e interni.

Onorevole Prisco, fino all’ultimo momento il suo nome è stato in ballo e dato per favorito, ma senza certezze...

Quella a sottosegretario all’Interno è una nomina che mi rende orgoglioso, ringrazio per questo Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia per avermi indicato. Si tratta di un incarico di grande responsabilità e sarà totale il mio impegno per assolvervi al meglio.

Senza dubbio il tema della sicurezza è il principale argomento di campagna elettorale del centrodestra e anche quello più all’attenzione dell’opinione pubblica, vedi i casi del rave party di Modena o degli sbarchi illegali. Quale sarà la sua linea?

I temi che porteremo avanti sono i punti elencati in campagna elettorale senza dubbio la sicurezza rientra da sempre tra le priorità del centrodestra e del nuovo governo ma poi c'è tutta la prevenzione (proprio oggi - anniversario di San Giuliano-penso alla sicurezza nelle scuole) o la nuova centralità per gli enti locali.

Non dimentico certo il ruolo e la dignità delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che meritano assoluta attenzione. Dico soltanto che il ministro Piantedosi è già partito molto bene in questi giorni su molti di questi temi.

Con lei l’Umbria rientra nel governo. Avrà un occhio di riguardo per il “suo” cuore verde?

La mia nomina a sottosegretario è certamente anche un riconoscimento alla nostra regione e al nostro territorio. Se avrò un occhio di riguardo? L’Italia è unica. Ma l’Umbria, giocoforza, è nel mio cuore.

