Umbria: Spoleto, 32 mila presenze per Dolci d'Italia

Un successo sotto tutti i punti di vista: centro storico invaso da turisti e commercianti in festa. Sono state almeno 32 mila le presenze registrate tra sabato, giornata di inaugurazione e domenica 30. E non è ancora finita. Dolci d’Italia, reduce da un week-end vincente, si prepara a Spoleto al rush finale: la kermesse, infatti, si concluderà il primo novembre. Non prima, però, di aver offerto ai cittadini e ai visitatori un altro gran numero di iniziative per animare il centro storico. Gli stand presenti all’interno del complesso monumentale di San Nicolò apriranno i battenti alle 10 e mezz’ora dopo si svolgerà il laboratorio dedicato alle decorazioni (durata 20 minuti) condotto da Stella Sciamanna. Alle 11 spazio a Sweet Fit, ovvero una serie di esercizi fisici “per iniziare nel modo giusto la giornata”.

In programma pure 5 lezioni della Sweet Academy: si parte alle 10.30 con Il dolce della terra: tartufo nero, patate dolci e rape rosse di Luigi Ficca (ristorante Origine di Terni) a cui farà seguito, alle 12.30, il cooking show di Sabrina Segoloni dal titolo Il torciglione umbro. Alle 15 a salire in cattedra sarà Luca Montersino con il cartellone che, alle 16.30, prevede poi una dimostrazione culinaria del consorzio di clementine di Calabria Igp. Alle 18, infine, Paolo Trippini illustrerà ai partecipanti come realizzare un pan di spagna al mandarino con gelato all’olio d’oliva. E non finisce qua, perché la struttura ospiterà inoltre il laboratorio di cake design lab incentrato sulle torte in pasta di zucchero (durata due ore e mezza, prenotazione sul sito della rassegna) e due attività legate al ciclo Piccoli pasticcieri crescono (16 e 18).

La lista dei luoghi coinvolti dall’evento comprende pure palazzo Pianciani dove è possibile degustare prodotti salati di qualità e gli spazi dell’ex Monte di Pietà in cui è stata allestita un’area di incontro “nella quale assistere a momenti formativi e scoprire i migliori prodotti della pasticceria Antica Muzzi. La sala degli Ori, invece, accoglie una selezione di dolci tipici regionali. Tanti appuntamenti, quindi, per una manifestazione organizzata da Epta Confcommercio con l’obiettivo di rilanciare l’immagine turistica della città e fornire boccate d’ossigeno alle attività commerciali e ricettive in ginocchio per colpa del caro-bollette. Un investimento, reso possibile grazie anche ai contributi stanziati da Fondazione Carispo e Gal Valle Umbra e Sibillini, che fin qui ha prodotto risultati più che positivi.

