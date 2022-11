Foligno, allarme smog: quattro sforamenti da pm 10 in una settimana. Scatta ordinanza

Gabriele Grimaldi 01 novembre 2022 a

Da domenica scatterà a Foligno l’ordinanza antismog, come stabilito nel gennaio 2015, per fissare alcune misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento dell’aria causato dalla presenza delle polveri sottili. Il provvedimento parte dal primo novembre di ogni anno e dura fino al 31 marzo dell’anno successivo e riguarda le domeniche e i lunedì. Per cui quest’anno inizierà da domenica prossima, 6 novembre.

L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di circolazione per alcune categorie di veicoli all’interno del cosiddetto “ambito urbano di riduzione del traffico” delimitata dalle arterie stradali principali (le quali tuttavia saranno percorribili): la statale 316, via Vasari, la variante Spello, via Romana Vecchia, variante nord, la ss3 Flaminia (divieto all'intersezione con via Piave, via III febbraio, via delle Industrie, via Collescandolaro, via Londra) e la via che costeggia il torrente Teverone. Il divieto scatta va dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 per alcune categorie di veicoli: automobili Euro 0, 1,2 e 3 a benzina e diesel, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci Euro 0 benzina ed Euro 0 e 1 diesel, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre o quattro ruote Euro 0 e 1. L’infrazione è punita con una multa che va da 164 a 663 euro.

Le eccezioni sono per i disabili con patente B speciale, le auto al servizio di persone con handicap (munite di apposito contrassegno), i veicoli elettrici, a metano, a Gpl, quelli ibridi e bifuel, le auto utilizzate per il trasporto di persone presso le strutture sanitarie. L’accesso è libero anche per autobus, mezzi delle autoscuole, medici, veterinari, operatori sociosanitari, lavoratori diretti in farmacia o che lavorano su più plessi. Proprio nei giorni scorsi a Foligno la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di Porta Romana ha registrato diversi sforamenti nel livello medio giornaliero di polveri sottili nell’aria rispetto alla soglia critica di 50 microgrammi per metro cubo.

Da bollino rosso sono stati venerdì 28 ottobre (52), giovedì 27 (62), mercoledì 26 (addirittura 92) e martedì 25 (55). Dal primo gennaio 2022 sono stati 18 gli sforamenti totali (di cui 9 nel primo mese dell’anno), proprio come quelli registrati in tutto il 2021. Il problema a Foligno è cronico e, come avvenuto in passato, con l’arrivo del freddo invernale, l’accensione dei riscaldamenti (per altro ancora non avvenuto per via dell’autunno molto caldo) e il maggiore flusso di mezzi per gli spostamenti in città per questi ultimi due mesi dell’anno saranno ipotizzabili altri possibili sforamenti.

