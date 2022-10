Umbria: Città di Castello, otto Daspo Willy per lite fuori discoteca

31 ottobre 2022 a

a

a

Il questore di Perugia ha emesso 8 provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti giovani - di età compresa tra i 27 e i 18 anni - che, il 9 ottobre 2022, si erano resi protagonisti di una violenta lite nel piazzale esterno di un locale di Città di Castello. Gli 8 provvedimenti di Daspo urbano, sono stati notificati dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Città di Castello che, in occasione dell’evento, erano intervenuti arrestando gli 8 ragazzi e impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

Rave party, caso chiuso: area sgomberata, identificate 1.383 persone

In particolare, le misure di prevenzione personali sono scaturite dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione delle modalità con cui si era svolta la lite e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale e nella comunità cittadina, ha ritenuto la condotta tenuta dagli 8 giovani tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Coltellata dopo la discoteca: c'è un indagato per lesioni aggravate

Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi scontri, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha adottato i predetti provvedimenti che vietano ai destinatari, per periodi variabili tra i 18 e i 24 mesi a seconda delle condotte tenute, di accedere a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento presenti nella provincia di Perugia dalle ore 18 alle ore 6, nonché si stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. I provvedimenti si aggiungono al decreto, notificato nei giorni scorsi, con cui il questore di Perugia aveva disposto la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo di 30 giorni.

Ladri in azienda di tartufi, furto e danni per 150 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.