Perugia, 25enne accoltellato dopo la disco: ferite alla mano e a un fianco

Alessandro Antonini 01 novembre 2022 a

a

a

Non solo la ferita alla mano. Ci sono altri due fendenti entrambi al torace. E’ quanto risulta dal referto medico del 25enne ferito nella notte tra sabato e domenica davanti a un disco bar di San Sisto. Il paziente medicato “per trauma toracico da arma bianca” mostra “un primo foro di ingresso all’altezza della dell’arco medio posteriore dell’ottava e nona costola sinistra, con minima soffusione dei tessuti molli”e “un secondo piccolo foro d’ingresso in sede più caudale a livello della parete toracica laterale”, è scritto nel referto. Per fortuna danni non gravi, giudicati guaribili in 15 giorni. Ma è stata sporta denuncia da parte del giovane di 25 anni, che si è affidato all’avvocato Luca Gentili.

Coltellate in centro storico: giovane ferito alla schiena. Aggressore arrestato per tentato omicidio

Al momento è indagato per lesioni aggravate un buttafuori di 37anni che si è presentato ai carabinieri di Castel del Piano - che lavorano sul caso - intorno alle 19 di domenica accompagnato dagli avvocati Luca Maori e Luca Valigi. Ha detto di non ricordarsi cosa è accaduto, solo di aver ricevuto dai pugni. Senonché da parte della vittima è stata ricostruita la dinamica: stando a quanto riferito, stava parlando con una ragazza quanto il 37enne - che conosce di vista - si sarebbe avvicinato chiedendogli prima e intimandogli poi di bere la sua birra. Una sorta di provocazione. Al suo rifiuto è iniziata la colluttazione. Prima botte poi i fendenti con un taglierino o un coltello. La ragazza ha provato a mettersi in mezzo e sarebbe stata sbattuta a terra dall’aggressore, stando sempre alla versione fornita dalla vittima per il tramite dell’avvocato Gentili.

Coltellate tra ucraini per divergenze politiche al centro di accoglienza



I militari dell’Arma, che indagano sul caso coordinati dal luogotenente Pasquale Falcolini, hanno sentito molti testimoni e hanno disposto l’acquisizione delle videocamere di sorveglianza interne ed esterne. Il 25enne, conosciuto dai titolari del locale, è stato prima curato sul posto e poi al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia: il 118 è intervenuto pochi minuti dopo l’allarme. Una prima denuncia è stata formulata al momento della rissa con coltello. L’arma bianca non è stata al momento ritrovata.

Coltellata dopo la discoteca: c'è un indagato per lesioni aggravate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.