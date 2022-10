Terni, a rischio i rimborsi per gli ex abbonati alle Piscine dello Stadio

Maria Luce Schillaci 31 ottobre 2022 a

a

a

Ancora guai per gli ex abbonati delle Piscine dello Stadio di Terni (nella foto). Da un lato sembra che tutto stia procedendo verso un rasserenamento della vicenda con la nuova gestione che ha riconosciuto il 100% del valore non usufruito del vecchio abbonamento a chi ne sottoscriverà un altro, oltre a una settimana di prova gratuita a coloro che sono stati rimborsati dalla vecchia gestione Compass. Nel frattempo, però, incombe lo spettro della prescrizione. Questo almeno secondo l’associazione dei consumatori Codici che parla addirittura di beffa. “È il rischio che corrono gli abbonati alle Piscine dello Stadio - spiega l’associazione - ovvero coloro che non hanno potuto usufruire, in parte o del tutto, del pacchetto sottoscritto a causa dell’improvvisa chiusura dell’impianto sportivo. Sulla vicenda - precisa - c’è il rischio della prescrizione”. Un’eventualità che l’associazione Codici vuole evitare, motivo per cui sta preparando una nuova iniziativa nell’ ambito dell’azione di classe già promossa.

Piscine dello Stadio, manutenzione conclusa della vasca esterna ma l'apertura è un'incognita

“Stiamo predisponendo una domanda per l’interruzione della prescrizione - spiega Carmine Laurenzano, avvocato di Codici - e la invieremo alle varie società coinvolte nel tempo nella gestione della struttura e, per conoscenza, al Comune di Terni. La prescrizione in questo caso scatta dopo un anno. Sono trascorsi sei mesi dall’inizio della vicenda, quindi la scadenza non è immediata, ma nemmeno lontana e bisogna agire per evitare che gli abbonati subiscano oltre al danno anche la beffa”. Insomma, bene i rimborsi, ma occorre fare in fretta per non rimanere a bocca asciutta.

Nuova gestione per i prossimi cinque anni per le Piscine dello Stadio



“È trascorso fin troppo tempo - osserva Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici - e in tutti questi mesi non abbiamo visto passi concreti verso gli abbonati”. “Siamo stati contattati da tanti cittadini che erano abbonati alle Piscine dello Stadio - dichiara Massimo Longarini, segretario di Codici Umbria - e alcuni hanno già dato la loro adesione all’azione di classe che abbiamo promosso. Nel corso delle ultime settimane l’impianto è tornato a far parlare di sé tra annunci e promesse per la ripresa delle attività e per un ritorno alla normalità. Vedremo come evolverà la situazione. Di sicuro - conclude - noi andiamo avanti per la nostra strada, che è quella che punta al riconoscimento del rimborso per gli abbonati danneggiati”.

Piscine dello Stadio, Salini annuncia novità. Fallito uno dei vecchi gestori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.