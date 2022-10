Maxi furto di tartufi in azienda dell'Altotevere

Carlo Stocchi 31 ottobre 2022 a

Hanno portato via fra i 50 e i 60 mila euro di tartufi pregiati e di ottima fattura, compreso un esemplare dal peso di oltre mezzo chilo. Maxi furto nella notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre nella ditta Jimmy Tartufi situata nella zona artigianale di Pietralunga. Ad accorgersi i titolari che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello che hanno iniziato le indagini. Secondo una prima e parziale ricostruzione, effettuata anche con l'ausilio delle telecamere di cui è dotata l'azienda, pare che intorno alle 23.30 di sabato ci sia stata una persona che è riuscita a superare il recinto dell’azienda per poi andare via dopo alcuni minuti. Probabilmente uno dei ladri che era andato a effettuare un primo sopralluogo. Il blitz vero e proprio è scattato intorno all’una della notte, quando nella zona non c'era nessuno. I malviventi sono entrati forzando un lucernario sul tetto e poi sono scesi all’interno dello stabile. Dopo aver effettuato alcuni controlli i ladri si sono concentrati sulla cassaforte, che è stata aperta a picconate, e hanno portato via circa 2 mila euro in contanti. Non contenti hanno messo a soqquadro l’intera area degli uffici, danneggiando mobili, divelto le porte che dividono gli uffici e poi hanno fatto saltare il gestionale dell'azienda, danneggiando i pc e i server presenti nell'impresa.

A questo punto, intorno alle 2, hanno preso di mira il locale della produzione, sabotando e aprendo la cella frigorifera, dove c’era il tartufo bianco fresco selezionato, rubandone diversi esemplari, fra cui uno raccolto alcune ore prima e del peso di circa mezzo chilo. I ladri, però, non hanno portato via né il nero del tipo Scorzone, né quello bianco di pezzatura più piccola o non selezionato. A questo punto la banda, composta almeno da 3 o 4 elementi, si è spostata nella sala di rappresentanza: anche in questo caso hanno messo a soqquadro l'intera area portando via delle bottiglie di champagne molto costose. “E' un danno notevole per l’azienda”, ha detto Andrea Cecchini, uno dei titolari dell'impresa, che ha aggiunto: “Da una prima conta, stimiamo fra i 50 e i 60 mila euro il furto di tartufi, circa 100 mila euro i danni all’azienda per un totale di 150 mila euro di danni circa. E’ un durissimo colpo – prosegue - C'è il sospetto di una banda del tartufo che sta prendendo di mira le aziende del settore. Nelle ultime ore ci sono stati dei furti a Castiglion Fiorentino e a Camucia”.

