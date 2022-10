Perugia, Università e azienda ospedaliera convocano specializzandi insultati dalla prof

31 ottobre 2022 a

Azienda sanitaria e università hanno convocato per la tarda mattinata di mercoledì gli specializzandi dell’ospedale di Perugia. La vicenda è quella degli insulti - registrati e messi online dall’Associazione liberi specializzandi - urlati contro i ragazzi dalla primaria del reparto di Neurologia, Lucilla Parnetti. Tutta la documentazione, completa di registrazioni audio, è stata già acquisita dalla Procura della Repubblica e dall’Ispettorato del lavoro che ora dovranno valutare eventuali irregolarità anche dal punto di vista penale. Di pari passo va avanti l’inchiesta interna subito avviata da Università e azienda ospedaliera i cui incaricati, mercoledì, ascolteranno i ragazzi per acquisire nuove testimonianze e ulteriori particolari. L’Associazione liberi specializzandi chiede che le stesse istituzioni, però, nel frattempo si procurino i tabulati delle timbrature e tutte le sdo (scheda di dimissioni ospedaliera) di pronto soccorso che hanno come nominativi proprio gli specializzandi della scuola in oggetto. Quello che si vuole dimostrare è il super lavoro cui erano sottoposti i giovani medici: più di 330 ore mensili per una media di circa 12 ore al giorno.

“Ci auguriamo anche che, al termine della riunione, la professoressa Parnetti venga sospesa da tutte le attività mediche e accademiche - evidenzia l’Associazione in una nota - che venga trasmessa, a integrazione delle registrazioni audio da noi già inviate, la documentazione acquisita alla Procura e all’ispettorato del Lavoro e soprattutto che venga espressa pubblicamente solidarietà agli specializzandi che hanno subito tutto questo”. L’Associazione promette che seguirà in maniera puntuale il decorso dell’intera vicenda. “Vigileremo quotidianamente sugli sviluppi - viene evidenziato nella nota stampa - e assicureremo agli specializzandi coinvolti tutto il supporto, le spese legali e psicologiche attraverso le nostre finanze che derivano dalle iscrizioni all’associazione”.

