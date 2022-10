Umbria, sono 374 i centenari: Armandina Cerritoni, 108 anni, è la più anziana della regione

31 ottobre 2022 a

a

a

L’Umbria è una delle regioni d’Italia dove si vive più a lungo. La media è superiore sia a quella nazionale che delle regioni del centro e in particolare le donne hanno una speranza di vita più lunga rispetto a quella degli uomini: 85 anni contro 80. A livello nazionale, invece, la speranza di vita alla nascita, è di 84,7 anni per le donne e di 80,1 anni per gli uomini, e il numero medio di figli per donna è pari a 1,25. Cresce anche il numero dei centenari: a oggi sono 374 in Umbria, il 40% in più rispetto al 2012 quando erano 267, cinque volte di più rispetto al 2002. Cinquanta anni fa, nel 1952, erano solo in otto ad avere tagliato il traguardo del secolo di vita.

Cabina telefonica trasformata in libreria



Il primato, attualmente, spetta ad Armandina Cerritoni, 108 anni compiuti a luglio: è lei la nonnina più anziana dell’Umbria, l’85esima in Italia. Vive a Sant’Eraclio di Foligno, la sua passione sono gli spaghetti al pomodoro ma una volta ogni tanto non si nega un bel piatto di trippa, le lasagne al forno e un sorsetto di vino. Ha tre figli, cinque nipoti e sette pronipoti. “Fino a due anni fa lavorava a maglia e all’uncinetto - racconta la figlia Graziella Arcangeli, 76 anni che le abita accanto - poi ha avuto un problema di vista e ha dovuto lasciare ma è comunque sempre molto attiva. Spesso la vengono a trovare amici e parenti, i nipoti da Roma e dalle Marche e lei passa il tempo ad ascoltare e raccontare come una ragazzina”. Nonna Armandina ha un’assistenza quasi continua ma vive sola. “Non è mai voluta venire ad abitare con me o con uno degli altri due figli, Fernando e Carla - racconta Graziella - Io comunque sono sempre con lei. La seguo in tutto e per tutto”. Il segreto di una lunga vita passa anche attraverso una corretta alimentazione. “Al mattino prende latte e orzo, qualche volta protesta perché vorrebbe qualcosa di più forte e la domenica le concediamo un pochino di caffè per farla contenta. A pranzo non mancano mai gli spaghetti al pomodoro, la sua passione ma qualche volta cambiamo menù. L’altro giorno, per esempio, le ho fatto la trippa. A volte le preparo le lumache, altre ancora la pasta al forno. A merenda the e biscotti. La sera, invece, stiamo un po’ più leggere: di solito brodo vegetale con omogenizzato e formaggino. E’ golosa di frutta, non manca mai. Se possibile macedonia, altrimenti mele cotte o spremuta d’arancia”, spiega Graziella. Bandito dalla tavola, invece, il vino che poteva interferire con alcuni medicinali.

Il treno della Memoria ha fatto tappa alla stazione di Fontivegge

“Molto raramente le concediamo uno strappetto alla regola, ma un assaggio niente più”, sottolinea la figlia. Armandina Cerritoni ha un problema alla gamba e da sempre deve fare i conti con una protesti (“che adesso non può mettere più perché troppo dimagrita”, spiega Graziella), questo le ha permesso di frequentare da piccolina un collegio e di compiere studi che altrimenti sarebbero stati economicamente insostenibili per i tempi. “Da giovane sapeva perfino scrivere a macchina - dice Graziella - una cosa allora molto rara. Non ha mai lavorato ma aiutava sempre tutti, i bambini del paese, in particolare, si rivolgevano a lei quando avevano problemi a fare i compiti assegnati a scuola. Spesso le mamme la ricompensavano con un po’ di frutta e verdura”.

In Umbria si vive bene e a lungo. Tuttavia l’andamento demografico non è rassicurante. La popolazione invecchia e le nascite diminuiscono. E’ quanto attesta anche l’ultimo report elaborato dall’ufficio statistica della Regione su dati Istat. “Se i progressi della diagnostica e della scienza medica hanno svolto un ruolo essenziale per quel che concerne le aspettative di vita - si legge nel rapporto- non dobbiamo dimenticare le criticità sistemiche di una società sempre più anziana. Le previsioni ci dicono che nei prossimi decenni invecchieremo sempre di più. Quindi la percentuale di persone abili al lavoro andrà a ridursi sensibilmente e il Pil sarà più basso”. Nel 2022, secondo i dati Istat, l’Umbria si trova al quinto posto nella classifica delle regioni più vecchie, preceduta da Liguria, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Il suo indice di vecchiaia è pari al 223,1%, ciò significa che ci sono circa 223 over 65 ogni 100 bambini con età inferiore ai 14 anni, dato che divarica da quello del Centro (198 ogni 100) e dalla media nazionale (188 ogni 100)

Oltre trenta medici no vax pronti a tornare al lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.