Terni, premiata la chef Mariagrazia Di Bello che ospitò a cena Amadeus

E' andato a Mariagrazia Di Bello del ristorante Le due terre, situato al centro della città di Terni, il premio 5 stelle d'oro della cucina assegnato dall'Aic, l’Associazione italiana cuochi. Il premio lo ha ritirato ad Empoli dove erano presenti oltre 400 chef, di cui una trentina stellati, provenienti da tutto il mondo. “Sono 25 anni che sono nel mondo della ristorazione - spiega Mariagrazia Di Bello (nella foto, con lo staff del suo ristorante) - e amo moltissimo cucinare.

Di riconoscimenti come chef ne ho ottenuti molti e questo è soltanto l'ultimo dei tanti. Nel mio locale propongo la cucina campana e quella umbra. Tanti sapori per esaltare le eccellenze delle due regioni. Nella gara che mi ha fatto ottenere il premio 5 stelle d'oro della cucina dell'Aic ho presentato un piatto dal titolo: "Esplosione dei sapori del Vesuvio". Un piatto in cui venivano esaltati vari sapori della Campania. Ho fatto una crema di broccoletti con tartare di tonno, uova di lompo e peperoncino giallo”.

La chef Mariagrazia Di Bello è solare e ama sia l'Umbria, dove si è trasferita ormai da 20 anni, che la Campania, la sua terra di origine. E’ per questo che nel suo ristorante si respirano gli odori di terra e di mare. “Amo molto cucinare il pesce, - continua Mariagrazia - ma anche le tante eccellenze che si trovano in Umbria”. Nel suo ristorante ha mangiato anche Amadeus lo scorso anno quando si trovava in città per presentare L'anno che verrà su Raiuno a Capodanno. “Sono stata davvero contenta che - conclude la chef Mariagrazia - Amadeus abbia scelto il mio ristorante per cenare. E' una persona molto simpatica e allegra. Ora il prossimo obiettivo è molto ambizioso e lo vedo come un sogno, ovvero essere inserita nella guida Michelin”. Chissà, i sogni possono anche avverarsi e la chef Mariagrazia Di Bello ha tutte le carte in regola per poter provare ad entrare a far parte della guida Michelin che è ambita da tutti gli chef italiani. Pian piano lavorando sodo e con professionalità anche i sogni si possono avverare.

