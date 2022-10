Traffico di anabolizzanti in Umbria, la chat su Telegram fruttava 40 mila euro al mese

Alessandro Antonini 31 ottobre 2022 a

Una chat Telegram pubblica, “Anabol Italia”, con le foto dei prodotti. E i risultati: i selfie dei palestrati gonfiati da testosterone e altre sostanze. Per lo più illegalmente commercializzate, secondo la Procura, che contesta l’articolo 586 bis sui farmaci che alterano le prestazioni sportive (doping).

Traffico di anabolizzanti per atleti e palestre: eseguite sei misure cautelari

Il giro di 360 mila euro (25 mila euro al mese) di guadagni calcolato nel periodo oggetto dei controlli è decisamente stimato al ribasso, secondo la Procura: lo stesso indagato - il 43enne ex body builder eugubino oggi in carcere - in uno scambio di messaggi con uno dei fornitori si vanta di guadagnare fino a 40 mila euro al mese. E’ quanto emerge dalle carte dell’indagine sul maxi traffico di anabolizzanti nelle palestre con 38 indagati, sei misure cautelari emesse e 27 perquisizioni in tutta Italia. Tra gli acquirenti campioni federali iscritti in federazioni ufficiali. Cinquecento persone che ora rischiano di dover rispondere i ricettazione. Ma il numero potrebbe crescere visto che sarebbe stata ritrovata solo una delle carte prepagate con cui il 43enne riceveva i pagamenti. Ce ne sono altre che vanno ancora vagliate. Per questo gli accertamenti di Procura di Perugia - pm Mario Formisano - e carabinieri del Nas proseguono. Il soggetto in questione - è scritto nell’ordinanza che ha portato alle misure cautelari - “in diverse conversazioni intercettate e in alcune chat, si compiaceva dei guadagni illecitamente ottenuti, come ad esempio in alcuni messaggi del 24 luglio 2021 con il fornitore bulgaro in cui gli scrive che ‘a dicembre facevo 3k al mese’, mentre ‘a luglio ne ho fatti 40k’, nel senso che il fatturato era salito da 3.000 euro a 40.000euro al mese”, scrivono gli inquirenti. Vista l’entità del giro, il 43enne ha messo al lavoro anche padre (ex operaio), madre e moglie - tutte e tre ai domiciliari - per l’approvvigionamento, il il confezionamento e la consegna delle sostanze. Per una maxi consegna di 10 mila euro di prodotti ne il 28 gennaio scorso si è servito anche di due ex atleti di Corciano, operatori della sicurezza, indagati e raggiunti dalla misura dell’obbligo di presentazione alla pg. Attività di famiglia, si diceva.

Dopo una prima perquisizione del 30 luglio 2021 - che ha fatto rinvenire 3.400 scatole nella casa di Assisi del 43enne - il traffico è andato avanti senza posa sulla chat Telegram e grazie al supporto materiale dei parenti più stretti. Il giro dell’indagato si amplia e lui punta ad allargare il raggio fino a diventare “il principale distributore in Italia”, è riportato nelle carte. Vende di tutto, anche il Viagra. I culturisti agonisti si rivolgono a lui - “bigman10000” il nick su Telegram - per allenarsi anche in vista delle gare più importanti. Il 3 aprile 2021 gli scrive un campione italiano di categoria: “Voglio prepararmi per l’arnold fratmò, voglio prende il meglio”.

