Delitto di Perugia, Amanda e Raffaele in gita a Gubbio nel quindicesimo anno dall'omicidio di Meredith

30 ottobre 2022 a

a

a

Amanda e Raffaele in vacanza a Gubbio, a 15 anni dalla morte di Meredith. E' la notizia, con tanto di foto ricordo, pubblicata dal tabloid inglese Mirror. Inizialmente accusati e condannati in primo grado per l'omicidio della studentessa inglese ritrovata cadavere la mattina del 2 novembre 2007 in via della Pergola a Perugia, poi assolti in via definitiva nel 2015 dalla Cassazione, Amanda e Raffaele avevano progettato la gita nella città di Sant'Ubaldo proprio 15 anni fa. Ma poi c'è stata la morte della studentessa 22enne e il loro travagliato iter giudiziario durato 8 anni.

Meredith, il legale di Guede: "Rudy libero tra 3 anni"

Ora la tragedia sembra superata per i due ex fidanzatini che si sono rivisti lo scorso giugno, nell'anno del quindicesimo anniversario della morte della coinquilina di Amanda. Sollecito, contattato dalla reporter Laura Connor, ha confermato e ha detto che l'idea di dar luogo alla gita progettata nel 2007 è stata di Amanda, che si è presentata col marito e la figlia piccola. La stessa Amanda nei giorni scorsi in un'intervista a Oggi ha sottolineato che il "criminale" in questa vicenda resta Rudy Guede, condannato per omicidio in concorso.

Omicidio Meredith Kercher, cercasi verità. "Rudy Guede non ha detto tutto"

L'ivoriano - uscito dal carcere l'anno scorso - sul Corsera ha replicato che è stato designato come "condannato ideale", per il colore della pelle perché non aveva una famiglia alle spalle.E ha ribadito che non è stato lui ad uccidere Mez. Sttolineando che, nella sua sentenza di condanna, non viene indicato come l'autore materiale del delitto.

Omicidio Meredith, Amanda all'attacco dei media italiani: "Dipinta come la persona più brutale del mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.