Terni, apre il primo negozio al Tulipano. Arriva la catena danese Jysk

A Terni alzerà la saracinesca il 25 novembre la multinazionale danese Jysk, uno dei concorrenti principali di Ikea, nell'area commerciale del complesso immobiliare Il Tulipano. Dopo una serie di rinvii ora sembra sia la volta buona. All'inizio il negozio danese doveva aprire alla fine di agosto, ma poi è saltata quella data ed è stata rinviata ad ottobre. Ma anche quella data è slittata perché dovevano essere ultimate le lavorazioni per rendere fruibile l’area. Ora proprio dalla sede della Jysk hanno fatto sapere che il 25 novembre è prevista l’inaugurazione. In molti aspettano l'apertura del negozio di mobili e arredi per la casa.

Oltre alla multinazionale danese naturalmente nell'area commerciale del Tulipano apriranno anche altre attività e si pensa ad altre multinazionali. Bisognerà soltanto avere un po' di pazienza per vedere l'intero complesso ultimato. Del resto sono passati tre anni da quando la Marcangeli Giunio Srl si è aggiudicata il complesso all'asta per poco più di un milione di euro. “Sono molto contento che - spiega l'imprenditore Giunio Marcangeli - ormai ci siamo con l'apertura del punto vendita della multinazionale danese Jysk. Tra poco meno di un mese dunque ci sarà la prima inaugurazione nell'area commerciale. Poi piano piano anche altre attività verranno avviate”.

Il complesso, dunque, sta rifiorendo ed anche gli appartamenti sono ultimati. Basti pensare che dall’ottavo fino al 22esimo piano sono tutte abitazioni di varie metrature, da poco più di 50 fino ai 250 metri quadrati dei due superattici all’ultimo piano. I tagli intermedi sono sui 100, 120 metri quadrati. Già qualcuno di questi appartamenti è stato venduto. Ora comunque c'è attesa per Jysk che, con l'apertura del 25 novembre, avrà il suo quarto punto vendita in Umbria. Dal degrado in cui versava il complesso de Il Tulipano ora dopo i lavori sta diventando il fiore all'occhiello della città. Era il 1976 quando fu firmata la prima convenzione tra il Comune, proprietario dell'area, e la società Tulipano Srl per opere di urbanizzazione previste per attrezzature turistico ricettive e spazi commerciali. Da allora, tra passaggi di mano e problemi vari, si è arrivati alla ristrutturazione del complesso immobiliare (nella foto).

