Terni, Lorenzo Barone vuole tornare in Russia per completare il viaggio in bici

Alessandro Picchi 30 ottobre 2022 a

a

a

“Quando sono tornato in Italia, dopo 227 giorni attraverso l’Africa e l’Asia, credevo che avrei provato la forte sensazione di essere finalmente a casa ed invece, al contrario, non ero a mio agio”. Sono queste le parole di Lorenzo Barone, l’avventuriero di San Gemini costretto, dalla situazione socio-politica in Russia, il 4 ottobre scorso al rientro anticipato dal viaggio in bicicletta sulla via terrestre più lunga del mondo. “Mi sembrava tutto strano: il traffico, le città, la valuta in euro, le scritte, i negozi, i treni, ma anche semplicemente ascoltare le persone parlare in italiano. Erano cose alle quali - dice - non ero più abituato”. “Ora sono a casa - aveva scritto sui social network il giovane sangeminese - e la mia mente continua ad immaginare nuove avventure in giro per il mondo: le Americhe, l'Australia, la Papua Guinea, la costa Ovest dell'Africa, la Groenlandia, dei viaggi in kayak, con gli sci, in zattera, a piedi con lo zaino, in alpinismo e così via... Con il passare del tempo però è sempre più difficile trovare l'ispirazione giusta”.

Lorenzo Barone fermato dalla guerra al confine con la Russia

“È difficile - rivela Lorenzo Barone (nella foto) - trovare la motivazione giusta: qualcosa che vuoi compiere con tutte le energie di cui disponi, indipendentemente dal costo in termini economici, di tempo e di affetti. Non è semplice trovare un unico progetto, un obiettivo giusto al 100%, per il quale valga la pena concentrare le proprie forze, a prescindere dal guadagno e dal ritorno d’immagine. Il viaggio sulla via terrestre più lunga del mondo era uno di questi progetti”, afferma con un tono di rammarico, ma sempre col sorriso. “Ne ho molti altri ora in mente, ma sono dei semplici viaggi, per andare a fare un giro e visitare i luoghi. Ma quello che per me è fondamentale è cimentarmi in esperienze che non conosco, che non ho mai sperimentato. Sin dall’inizio - prosegue - volevo imparare mettendomi alla prova, andando per livelli di difficoltà. Pian piano il semplice viaggio non mi stimolava più come prima, e così mi sono fatto spingere dalla volontà di imparare cose su me stesso durante il percorso, cimentandomi in diversi ambienti per incrementare le mie capacità: gestirmi mentalmente, fisicamente e tecnicamente con le modifiche dei materiali dell’attrezzatura. È così che sono arrivato a vivere a 50 gradi sopra e sotto lo zero, andare a 5 mila metri di altitudine, attraversare l’Africa, etc. Ora, dopo aver pedalato nel deserto, tra il ghiaccio, in zone ricche, povere e di guerra, ho le competenze, le conoscenze e le capacità di adattamento per avventurarmi in qualunque progetto.

Lorenzo Barone è arrivato in Mongolia, ha pedalato in 54 Paesi del mondo

Per questo adesso - dice - è difficile trovare qualcosa che mi metta ancora alla prova. Forse, dopo l'esperienza vissuta, devo sfruttare questo momento per prendermi una pausa, riflettere su me stesso e su ciò che voglio, senza per forza andare alla ricerca dell'avventura più difficile o più bella ma, al contrario, ricominciare ad apprezzare le piccole cose. L’unico progetto che sento davvero di voler terminare è quello che stavo realizzando. Tornare quindi in Mongolia, rientrare in Russia e attraversare la regione della Chukotka fino a Cape Dezhnev rimane la mia priorità”.

Anche Jovanotti fa i complimenti a Lorenzo Barone che già pensa a ripartire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.