Montegabbione, ucciso da malore agricoltore trovato morto nei campi

E’ stato trovato morto in aperta campagna l’agricoltore 80enne di cui nella serata di venerdì 28 ottobre si erano perse le tracce. L’anziano era andato a lavorare nei campi nella frazione di Faiolo, ma non aveva più fatto rientro a casa. Di conseguenza il nipote e altri familiari avevano dato l’allarme al 112.

In pochi istanti erano scattate le ricerche che si erano rivelate particolarmente difficoltose a causa del buio. I soccorritori si erano concentrati in una zona di campagna nei pressi dell'abitazione dell'uomo. I carabinieri della stazione di Montegabbione, insieme al fratello, ad altri parenti dell’uomo e ad alcuni abitanti del posto, si erano messi sulle tracce dello scomparso passando al setaccio tutta la zona. Intorno alle 21.30 di venerdì 28 ottobre il corpo è stato trovato nei campi, non lontano dall’abitazione dove l'anziano viveva da solo. I soccorritori hanno provato a rianimare l'80enne che giaceva a terra, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Il pensionato, G.V. le sue iniziali, soffriva di problemi cardiaci ed era stato anche operato di recente. Dai primi esami effettuati sul posto non sono emersi dubbi sulle cause naturali del decesso. Ma in ogni caso, in via precauzionale, gli inquirenti hanno disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Perugia per una più accurata ricognizione cadaverica. Gli esami hanno confermato che ad uccidere l'uomo è stata una causa naturale. Sabato 29 ottobre, al termine degli accertamenti medico-legali, il corpo senza vita del pensionato 80enne, stroncato da un malore improvviso, è stato restituito ai familiari per i funerali. L'anziano non ha fatto in tempo a chiedere aiuto e il suo cuore ha cessato di battere. La notizia della tragica morte dell’uomo si è subito diffusa nel piccolo borgo dell’Orvietano dove l’anziano era molto conosciuto e stimato. E ora tutto il paese si appresta a partecipare alle esequie per tributargli l'ultimo e commosso saluto.

