Frantoi aperti in Umbria tra passeggiate in bici fra gli ulivi, degustazioni e musica

30 ottobre 2022 a

a

a

Esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte legate al mondo dell’olio extravergine di oliva umbro di alta qualità: è questo il primo di cinque fine settimana dedicati all’oro verde dell’Umbria attraverso la manifestazione “Frantoio aperti” arrivata alla venticinquesima edizione. Tra le novità, gli appuntamenti in e-bike tra gli ulivi che condurranno gli appassionati delle due ruote lungo i sentieri che percorrono i Colli delle cinque zone Dop Umbria, tra cui la Fascia olivata Assisi – Spoleto, con soste e degustazioni nei frantoi in lavorazione. Oggi si parte da Trevi dove la pedalata tra gli ulivi permetterà poi di assistere al concerto “Suoni dagli olivi secolari” presso l’ulivo di Sant’Emiliano dove ad esibirsi sarà Steven Paris One Man Band. Domani la passeggiata in e-bike si terrà ad Amelia mentre martedì primo novembre sarà la volta di Todi dove pedalando si arriverà al frantoio Passo della Palomba e al sentiero del Furioso.

Raccolta delle olive in controtendenza: + 15% rispetto al 2021

Altra novità di questa edizione saranno i “Racconti di Barbanera”: l’almanacco più famoso d’Italia incontrerà il pubblico con pane e olio intorno al fuoco per parlare di tradizioni legate alle stagioni e ai frutti della terra e per raccontare la cultura popolare a partire da un proverbio sull’olio. Oggi l’appuntamento è al frantoio Filippi a Giano dell’Umbria mentre domani la filosofia del saggio Barbanera si sposterà al frantoio Marfuga a Campello sul Clitunno e al frantoio Suatoni di Amelia.

Da non perdere, sempre oggi, l’appuntamento del Brunch Tour - Brunch che si terrà a Todi presso l’abbazia Sant’Antimo a Petroro: il brunch inizierà alle ore 12.30. Domani, invece, la mini rassegna musicale “Suoni degli ulivi secolari” porterà la musica tra gli olivi di Giano dell’Umbria, in particolare nei pressi dell’ulivo secolare di Macciano dove ad esibirsi saranno i Tritone Duo. Sarà possibile raggiungere il luogo del concerto anche grazie alla passeggiata a piedi in partenza alle ore 10.30 dal complesso monumentale di San Francesco.

La migliore pizza bio ha i sapori del Trasimeno

Questo primo, lungo, fine settimana di eventi coinvolge i comuni di Amelia con @amerinolio 2022, Assisi protagonista con Unto – Unesco, natura, territorio, olio; Giano dell’Umbria con la La Mangiaunta, Todi con Colori et olio, Trevi con “Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille” e Tuoro sul Trasimeno con la Festa dell’olio.

Diciassette detenuti del carcere di Capanne si laureano chef

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.