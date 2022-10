Halloween in Umbria tra mostri, draghi e diavoli al museo: tutti gli appuntamenti

30 ottobre 2022 a

Tra mostri, draghi e diavoli al museo: l’Umbria si prepara alla notte di Halloween, la più mostruosa dell’anno. Da Perugia a Terni, passando per Gubbio, Foligno e Narni, è un susseguirsi di feste a tema horror. Ecco gli eventi più curiosi. Alla Città della Domenica oggi e domani va in scena l’adventure game “La maledizione di Gundak”, una delizia per i più piccoli a cui viene proposto anche il laboratorio creativo di Land art. Sempre a Perugia, la proloco di Capanne organizza per domani a partire dalle 19 il primo Halloween Horror Party, una festa in maschera a tema notte delle streghe con concerti live e food truck organizzata dalla ProLoco di Capanne presso l’area verde del paese. La proloco di Colombella, invece, insieme all’associazione La Brigata indipendente ha organizzato un Halloween inclusivo, un evento gratuito con prenotazione obbligatoria rivolto a bambini e ragazzi nello spettro autistico per potersi incontrare e conoscere.

A Castiglione del Lago, invece, la rete Iti - Trasimeno sociale ha organizzato un laboratorio di travestimenti per Halloween: i costumi realizzati saranno utilizzati nella giornata di domani per il classico “Dolcetto o scherzetto?”. A Costacciaro, presso la proloco, il gruppo pro Costacciaro young questo pomeriggio dalle 16,30 organizza un Halloween party con pozioni, giochi e maschere. Verrà anche eletta la zucca più spaventosa. A Gubbio torna la tradizionale festa del brivido presso la ludoteca comunale: prove mostruose per i più coraggiosi, trucchi stregati, laboratorio da brivido dalle 16 alle 19 di domani alla ludoteca comunale. Presso l’ex monastero e chiostro di san Benedetto, invece, i visitatori scopriranno se è possibile riportare in vita misteriose creature con una serata speciale che inizierà alle 20,45.

A Trevi il complesso museale San Francesco organizza un percorso pauroso per le famiglie (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 di oggi) mentre a Montefalco, sempre al museo, scorribande dei “diavoli” per un viaggio da brivido della durata di un’ora. Spostandosi nel Ternano, la città dell’Acciaio propone per domani dalle 16 (appuntamento in piazza Solferino) l’Halloween in bici. A Castel Viscardo domani aprono le cantine del paese per festeggiare tra vino e fantasmi. A San Gemini, sempre domani, il gruppo Skiamazzi in collaborazione con l’associazione Genitori San Gemini e il patrocinio del Comune presenta in piazza San Francesco e nel centro storico un percorso a tema per i più piccoli (a partire dalle 16). E ancora a Stroncone l’evento dedicato a Halloween è ancora più suggestivo perché organizzato con la contrada Castello nella sala “Villes de Voves”. Si comincia alle 16,30. E intanto l’Umbria si annovera tra le destinazione top in Italia per il weekend di Ognissanti secondo il portale di prenotazioni Holidu. Assisi e Perugia le città del cuore verde più richieste.



