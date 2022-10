Umbria: Spoleto, golosi invadono la città per Dolci d'Italia

Filippo Partenzi 30 ottobre 2022 a

Bel tempo, alberghi pieni, tante presenze nelle vie e stand imbanditi di bontà. Debutto da sogno sabato 29 ottobre per Dolci d’Italia, che fino al primo novembre animerà a Spoleto il centro storico proponendo ai cittadini e ai turisti un gran numero di appuntamenti golosi. A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni: “Partiamo con il piede giusto ma pensiamo già alla prossima edizione: il nostro intento è quello di espandere ulteriormente la rassegna coinvolgendo anche le piazze”. Da parte del Comune la collaborazione è piena, come confermato dal sindaco Andrea Sisti: “Ci aspettano tre giorni bellissimi e faremo di tutto per rendere stabile questo percorso di crescita”. Presenti alla cerimonia di taglio del nastro al complesso monumentale di San Nicolò anche il presidente della sezione locale di Confcommercio Tommaso Barbanera ed il numero uno della Fondazione Carispo Dario Pompili.

La kermesse ieri ha proposto molti appuntamenti (tra cui fitness al chiostro e la cheese cake più lunga d’Italia a corso Mazzini) ma anche la giornata di domenica 30 ottobre si preannuncia quanto mai ricca. All’interno della struttura, ad esempio, si terrà un gran numero di iniziative: alle 10.30 avrà luogo il laboratorio dedicato alle decorazioni (durata 20 minuti) condotto da Stella Sciamanna mentre alle 16 Arianna Sperandio spiegherà ai partecipanti come realizzare delle ottime torte in pasta di zucchero (2 ore e mezza, prenotazione sul sito della rassegna). Previste pure 5 lezioni della Sweet Academy: si parte alle 10.30 con una degustazione guidata di cioccolato a cui farà seguito, alle 11, il cooking show di Daniela Ribezzo dal titolo La dolce vita: crostata nocciolina. Alle 12.30 Stella Sciamanna parlerà delle torte di compleanno, alle 16.30 riflettori puntati sulla pastiera contemporanea. Alle 18 a salire il cattedra sarà infine Alberto Farinelli, della scuola del cioccolato Perugina. Il chiostro ospiterà pure la cerimonia di premiazione del concorso Emergente Chef: il dolce è giovane in Umbria! (15) nonché due attività legate al ciclo Piccoli pasticcieri crescono (16 e 18).

E non finisce qua perché il Teatro Romano alle 10 farà da location a L’archeologia incontra il palato: “un viaggio culturale e gastronomico indietro nel tempo di 2000 anni” spiegano gli organizzatori, che offrirà a tutti la possibilità di assaggiare gratuitamente alcuni dolci ripresi da ricette dell’antica Roma e conoscere alcuni aneddoti estrapolati dal volume A tavola con gli antichi romani del divulgatore storico Giorgio Franchetti”.

Coinvolta anche piazza Duomo, dove alle 17 si svolgerà Sunset Fitness. La sala degli Ori, dal canto suo, accoglierà i dolci tipici regionale: presenti Abruzzo (parrozzo), Basilicata (gelato alla strazzata), Calabria (pitta ‘nchiusa), Campania (babà al rum), Emilia Romagna (torta barozzi), Friuli Venezia Giulia (tiramisù), Lazio (maritozzo), Liguria (baci di Alassio), Lombardia (panettone), Marche (cavallucci marchigiani), Molise (torta con vino Tintilia), Piemonte (baci di dama), Puglia (pasticciotto), Sardegna (sebadas), Sicilia (cannolo siciliano), Toscana (cantucci), Trentino (strudel), Umbria (ciaramicola), Valle d’Aosta (torcetti) e Veneto (pan del doge).



