Confermata la tradizionale fiera di San Martino

L'11 novembre 2022 a Todi si svolgerà regolarmente la tradizionale Fiera di San Martino nonostante i lavori in corso. Saranno cento gli ambulanti che parteciperanno alla manifestazione, organizzata dal Comune in accordo con le associazioni di categoria. Quest’anno i banchi saranno collocati lungo via Menecali e lungo tutto il viale della Consolazione, fino ai giardini pubblici e all’imbocco di via Ciuffelli, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

La presenza dei lavori in via Mazzini, con le conseguenti limitazioni alla mobilità in centro storico, aveva portato a valutare pure l’ipotesi di una sospensione, rispetto alla quale l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno soprassedere, anche alla luce del parere unanime, espresso dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori direttamente interessati, per un suo regolare svolgimento.

“Si tratta di un appuntamento ultra secolare, molto caro ai tuderti - spiega il vicesindaco con delega al Commercio, Claudio Ranchicchio - e quindi ci si è adoperati per garantirne a tutti i costi la continuità, tenendo in debita considerazione che, dopo il periodo difficile della pandemia e dell’attuale crisi economica, la fiera di San Martino potrà rappresentare un’occasione di lavoro per gli operatori del settore, che non a caso ci hanno sostenuto in questa direzione”. A Todi come in tutta l’Umbria, la ricorrenza della festa richiama le tradizioni del mondo contadino, con la celebrazione dei classici prodotti autunnali della terra: caldarroste, l’assaggio del vino novello, carne alla brace, bruschetta condita con il nuovo olio, tipico anche del territorio tuderte. I diversi uffici del Comune hanno lavorato a una variante del consueto piano di allestimento, così da garantire comunque, una folta partecipazione di ambulanti e la raggiungibilità della manifestazione.

A tal fine importante è stata anche la riattivazione, nei giorni scorsi, del sistema di risalita dal parcheggio di Porta Orvietana che permetterà di visitare la fiera iniziando anche dall’alto, oltre che ovviamente dalla Consolazione. “La decisione finale - si legge nella nota del Comune - è stata assunta nella giunta di giovedì 27 ottobre; nei prossimi giorni verranno emanate le disposizioni conseguenti circa le modifiche alla viabilità nel centro storico, per venerdì 11 novembre e l’ordinanza che disporrà la chiusura delle scuole”.

