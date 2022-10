Umbria, oltre trenta medici no vax pronti a tornare al lavoro

Alessandro Antonini 30 ottobre 2022 a

a

a

Oltre 30 medici no vax pronti a rientrare al lavoro anche in Umbria. Sono i dati attinti dagli ordini provinciali dei medici. Ma, come nel caso di quello di Terni, si tratta di numeri datati. Quelli aggiornati non vengono ufficializzati, in attesa della norma. Il decreto annunciato dal neo ministro alla Salute Orazio Schillaci riguarda tutti i sanitari, tra cui i medici di medicina generale ma anche medici di corsia di strutture pubbliche e private. Tra questi ci sono le caselle rimaste scoperte, considerando anche il comparto (infermieri e altre professioni sanitarie) all’interno del sistema sanitario regionale. Non tutte le direzioni tengono il conto aggiornato dei numeri, nonostante le ristrettezze di bilancio e il blocco delle assunzioni. Ma partiamo dall’inizio: l’ordine dei medici di Perugia e provincia conta una ventina d'iscritti colpiti da sospensione al momento. Per quello di Terni l’ultimo numero comunicato, risalente allo scorso inverno, era di 11 sospensioni per altrettanti camici. Poi ci sono gli altri sanitari.

In Umbria i casi continuano a diminuire. Il punto sulla campagna vaccinale

Una ridda di professioni tra pubblico e privato. Erano 464 i non vaccinati a gennaio scorso tutti compresi. Un 30% di questi avrebbe contratto il virus nel frattempo, secondo le stime dell’ex Umbria salute. Per quanto riguarda l’Usl 1 il dg Massimo Braganti fa sapere che potrebbero rientrare 9 infermieri sospesi. Per l’ospedale di Terni il vertice Andrea Casciari riferisce di tre operatori del comparto da recuperare. Intanto l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, che è anche responsabile Salute per la Lega a livello nazionale, commenta positivamente la “sanatoria delle sanzioni per chi non si è vaccinato”. “Una cosa che - spiega Coletto all’Adnkronos - dovrebbe riguardare chi non ha adempiuto all’obbligo vaccinale, anche tra i medici. Lo avevamo chiesto anche come Regioni”.

Raddoppio degli iscritti per l'Università per stranieri

Per l’assessore “va tenuto conto che il quadro oggi è completamente cambiato, che poi le regioni sono in curva, mancano i medici, i pediatri, gli anestesisti, siamo addirittura dovuti andare a prendere i medici a Cuba”. “Io - ricorda Coletto - quando ero al ministero, mi sono battuto inutilmente contro il numero chiuso a medicina, chiedendo inoltre che gli specializzandi possano stare in corsia sin dal primo anno”.

Prevenzione tumore al seno, segnali positivi ma ancora gap da colmare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.