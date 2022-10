Città di Castello, trovato morto in camera da letto

29 ottobre 2022 a

Lo hanno trovato senza vita nella sua camera da letto a Città di Castello. E' giallo sulle cause che hanno portato al decesso un uomo tifernate di 40 anni. Secondo una prima e parziale ricostruzione a lanciare l'allarme sarebbero stati i familiari che, quando sono tornati nella propria abitazione situata in una zona a due passi dal centro storico intorno alle 20 di venerdì 28 ottobre, hanno trovato il quarantenne non più cosciente. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118.

Gli specialisti hanno effettuato tutte le tecniche rianimatorie che un caso simile impone e poi hanno solamente potuto constatare il decesso del tifernate.

A questo punto sono intervenuti i carabinieri di Città di Castello, che stanno indagando per capire le cause che hanno portato alla morte del quarantenne. I militari al momento non escludono alcuna pista: sarà l'autopsia disposta dal magistrato della Procura di Perugia, che era di turno al momento del ritrovamento, sulla salma del quarantenne, a fare piena luce sulle cause del decesso del quarantenne. L'esame si svolgerà nelle prossime ore all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato trasportato. La notizia naturalmente ha fatto subito il giro della città.

