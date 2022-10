Perugia, Fratelli d'Italia in piazza per il tesseramento. Il coordinatore Mencaglia: "Tanti nuovi iscritti"

29 ottobre 2022 a

Fratelli d'Italia in piazza a Perugia. A Pian di Massiano, nel capoluogo umbro, la sezione perugina di FdI ha ripreso il tesseramento dopo il successo elettorale che ha portato Giorgia Meloni alla guida del Governo. La campagna adesioni 2022 è dunque ripresa a pieno ritmo.

Molti anche i rappresentanti politici che hanno partecipato, oltre all'onorevole Emanuele Prisco, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, l'assessore comunale Margherita Scoccia e il capogruppo a Palazzo dei Priori Michele Nannarone. Presente anche il coordinatore e consigliere comunale Riccardo Mencaglia: "Un'affluenza davvero importante che testimonia la credibilità del nostro movimento. Tante persone hanno voluto rinnovare la propria fiducia e altrettante hanno sottoscritto per la prima volta la loro tessera. Fondamentale come sempre per Fratelli d'Italia é il rapporto con la propria base di iscritti, sul loro contributi di idee e di passione" il commento in una nota.

