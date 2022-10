Terni, premiati tre carabinieri. Uno è rimasto ferito in servizio

29 ottobre 2022 a

Il comandante provinciale dei carabinieri di Terni, colonnello Davide Milano, ha consegnato sabato 29 ottobre la Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Paolo MarzariI, Addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto e al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Alfonso Dominici, Addetto alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni.

La prestigiosa decorazione concessa ai militari, oggetto di riordino con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, costituisce un’attestazione per il compimento di un lungo periodo di servizio militare, svolto anche al comando di unità organizzative dell’Arma, ed è conferita agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forme Armate con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa. Nella stessa occasione il colonnello Davide Milano ha inoltre consegnato Il diploma di concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio al Vice Brigadiere Andrea Verrecchia, effettivo alla Stazione Carabinieri di Porano (Terni).

Il distintivo, concesso dal ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, annoverato tra le distinzioni onorifiche contemplate dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e dal Decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, numero 90, costituisce un’importante attestazione di riconoscimento in conseguenza delle lesioni riportate dai militari in attività di servizio nell’espletamento di specifici compiti di istituto. Il colonnello Milano ha salutato i militari intervenuti manifestando il personale ringraziamento, e quello dell’istituzione, per l’impegno espresso al Comando di reparti dell’Arma ed il sacrificio testimoniato attraverso la concessione del distintivo d’onore al militare ferito in servizio, rappresentando il proprio compiacimento per i riconoscimenti assegnati, che costituiscono una tangibile testimonianza del significativo percorso professionale compiuto da ognuno. Intanto venerdì 28 ottobre è stato presentato dal colonnello Davide Milano presso il Comando Provinciale di Terni il nuovo Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2023. A livello nazionale l'atteso prodotto editoriale è stato svelato al grande pubblico dal Comandante Generale, Teo Luzi. A presentare l’opera, realizzata da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione: l’Armando Testa Group, nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, era presente Amadeus. La protagonista del Calendario Storico 2023 è la natura,

