Perugia, cantieri e tamponamento a catena: raccordo autostradale bloccato per oltre due ore a Mantignana

Raccordo bloccato per oltre due ore all'altezza di Mantignana. Un incidente che ha visto coinvolte tre auto sulla Perugia-Bettolle ha interrotto il traffico in entrambe le direzioni. Tre feriti lievi il bilancio.

Ma i disagi sul traffico sono stati molti. La polizia stradale insieme ai tecnici Anas ha disposto uscire obbligatorie per alleggerire le code. Il problema è stato acuito dai cantieri aperti su quel tratto di strada. Sibillino il commento di Alessandro Moio, consigliere comunale di Passignano di FdI e rappresentante dell'opposizione.

Anche lui si è trovato bloccato. "Quattro cantieri in 20 km: risultato, un altro tamponamento a catena e collegamento tra Umbria e Toscana bloccato per mezza giornata. All'Anas assumono solo geni". Già l'altro ieri di sera un incidente senza ferivi gravi ha paralizzato per più di un'ora, dopo cena, lo stesso raccordo all'altezza di Piscille.

