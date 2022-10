Terni, all'Ast cresce la produzione. Nuovi posti di lavoro in arrivo

29 ottobre 2022 a

a

a

Ripartono tutti gli impianti di Acciai speciali Terni. Lo hanno comunicato, venerdì 28 ottobre, i rappresentanti della direzione aziendale della società ai delegati della Rsu di stabilimento nel corso di un incontro in merito ai volumi produttivi previsti per il mese di novembre. A causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, che ha causato l’aumento dei costi energetici, il management era stato costretto a richiedere la cassa integrazione ordinaria per un massimo di 400 lavoratori su un organico di 2.278 unità lavorative. Per fare fronte ai maggiori volumi, come già chiesto in passato dalla Rsu, viste le carenze di personale, l’azienda si è impegnata ad attivare nove contratti di somministrazione a tempo determinato e saranno stabilizzati attraverso contratti a tempo indeterminato 21 lavoratori interinali. In più rimane la volontà del gruppo Arvedi di stabilizzare il restante personale nei prossimi mesi. Dall’inizio della gestione del cavaliere di Cremona salgono ad oltre 30 i nuovi assunti, in aggiunta ai contratti trasformati a full time. Ieri, durante la riunione, i delegati della rappresentanza sindacale unitaria hanno chiesto e ottenuto di riaprire la discussione sul premio di risultato che è già in programma per la prima metà del prossimo mese di novembre.

I dipendenti fanno il Test di Cooper e Tapojärvi premia i più in forma

Dopo le frizioni delle settimane scorse torna il sereno a viale Brin e il sindacato prende “atto della volontà da parte aziendale di rispettare gli impegni presi congiuntamente con i rappresentanti dei lavoratori del gruppo Ast”. Nei giorni scorsi Giovanni Arvedi e l’amministratore delegato Mario Carlo Arvedi Caldonazzo avevano comunicato ai sindacati di voler incrementare il numero e gli importi delle borse di studio e dei buoni libro che saranno assegnati nel 2022 per i figli dei dipendenti, a conferma della costante attenzione per il welfare aziendale e della volontà di valorizzare l’impegno degli studenti più meritevoli. Dal primo agosto 2022, invece, era stato riconosciuto a tutti i dipendenti l’importo di 250 euro in crediti welfare esenti da tassazione fiscale. Per quanto riguarda il Tubificio, su richiesta delle parti sociali, è stata affrontata la situazione del sito della zona industriale di Sabbione, per il quale l’azienda ha confermato che dal primo gennaio 2023 verrà scorporato e sarà una controllata del gruppo di Cremona.

La direzione Ast ai sindacati: "Relazioni industriali a rischio"

Intanto, nel corso di un’iniziativa organizzata da Siderweb a Milano, Giovanni Arvedi (nella foto) ha sostenuto che “Acciai speciali Terni è un’azienda alla quale ero interessato da tanto tempo, l’ho seguita da vicino per tanti anni perché rappresentava e rappresenta un complemento a quello che è il nostro prodotto a Cremona. C’è un bel da fare perché quella azienda è stata mutilata dai tedeschi, ma mantiene i suoi fondamentali e da quelli partiamo”. Nonostante le difficoltà e le attuali condizioni produttive Arvedi si è dimostrato ottimista sul futuro. “Siamo positivi, anche perché non conosco pessimisti che hanno avuto successo. Abbiamo conosciuto buoni bilanci per un biennio e ora scontiamo importanti difficoltà, ma l’acciaio resta il simbolo dello sviluppo del Paese”.

Ast e sindacati a confronto sulla cassa integrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.