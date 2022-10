Ficulle, Claudio Baglioni cittadino onorario del paese di suo padre

29 ottobre 2022 a

A Ficulle, nel corso del pomeriggio di venerdì 28 ottobre, al teatro San Lorenzo, Claudio Baglioni, è ritornato nel territorio di origine della sua famiglia, in occasione della cerimonia pubblica di conferimento della cittadinanza onoraria attribuitagli dall'amministrazione comunale. Dalle mani del sindaco, Gian Luigi Maravalle, ha ricevuto pergamena e chiavi della città realizzate da artigiani locali.

“Molti cittadini - ha detto - ricordano con affetto i genitori e i nonni di Claudio, per non parlare del concerto svoltosi anni fa in uno dei contesti naturali straordinari che caratterizzano il nostro territorio. Ringrazio Claudio per aver accettato la cittadinanza onoraria, dimostrando una grande sensibilità verso quelle aree interne che sono tesori di bellezza, tradizioni, valori ed eccellenze di questo Paese”. A Ficulle era nato il padre Riccardo, sottufficiale dell'Arma. Mentre la madre Silvia, che proprio ieri avrebbe compiuto 104 anni, era originaria della vicina Allerona.

Per lavoro i due si trasferirono a Roma, dove poi nacque Claudio nel 1951. Ma il legame con le origini è sempre rimasto. “Il loro - ha ricordato, con affetto, il cantautore - era il sogno del dopoguerra di chi era in cerca di una dimensione, l'idea di una terra promessa non così lontana. Ficulle è anche il mondo fantastico e avventuroso di me bambino. È nei lunghissimi viaggi in treno che ho imparato a cantare per coprire i versi degli animali vivi che i parenti nelle campagne ci regalavano. Sono tanti gli aneddoti che mi legano a questo luogo”. E diverse sue canzoni giovanili, come “Ragazza di campagna” hanno trovato ispirazione in scene ed emozioni provate nei periodi di vacanza trascorsi nel borgo orvietano circondato dal verde. Un'emozione, quella provata da Claudio Baglioni nel tornare a percorrere corso della Rinascita ricambiata anche dai tanti che non hanno voluto mancare. Non è un caso se un altro cittadino onorario come il professor Mario Morcellini ha citato “La luna e i falò” di Cesare Pavese. “È il libro dei ritorni felici - ha detto - e del legame con il paese, con la terra. Come Ficulle che, nella storia privata e collettiva, ha ricoperto un ruolo”. E non è un caso se, intonando “Strada facendo”, Baglioni ha promesso un ritorno.

