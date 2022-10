Perugia, Fiera dei morti: 600 stand e super controlli

Sabrina Busiri Vici 29 ottobre 2022 a

Da martedì primo a domenica 6 novembre la Fiera dei morti torna a Perugia in tutta la sua dimensione di grande evento. Ecco i numeri: alle spalle 600 anni di vita, oltre 518 banchi a Pian di Massiano e 80 in centro storico, attesi 50 mila visitatori, un volume d’affari di circa 4-5 milioni e 6 giorni di apertura, (quest’anno uno in più). Martedì sarà il giorno del taglio del doppio nastro nelle due location: quella più mercatale con stand nell’area di Pian di Massiano e l’altra più artigianale e artistica in centro storico con il ritorno dei banchi delle Città Gemelle (18 stand in piazza Italia) assenti dal periodo pre pandemia.

I punti caldi dell’acropoli saranno, oltre piazza Italia, anche piazza Matteotti, corso Vannucci, via Mazzini, via Fani e i portici della Prefettura, Il tutto in buona convivenza con bar e ristoranti che e potranno mantenere tavoli e sedie all’aperto fino all’8 del mese. “Una proroga che abbiamo introdotto per il 50% degli spazi occupati proprio per agevolare le attività visto il clima mite di questo periodo”, precisa la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi. Ieri, infatti, oltre alla comandate, al tavolo per fornire i dettagli del grande evento cittadino c’erano anche gli assessori Clara Pastorelli e Luca Merli, i dirigenti Roberto Ciccarelli e Franco Marini e i commercianti rappresentati da Paolo Mariotti. Tante associazioni e aziende intervenute tra le quali Gesenu (Massimo Pera) e Fiva (Mario Fortini).

L’edizione punta alla massima sicurezza garantita, come ha spiegato la comandante, rafforzando i servizi di viabilità (in particolare, saranno presenti barriere antiterrorismo, con l’ausilio anche della polizia provinciale, a presidio dei due ingressi dell’area di fiera. Attenti controlli di polizia amministrativa e commerciale (sia in abiti civili sia in uniforme), in servizi in ausilio alle forze di polizia a competenza generale, in particolare per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, concentrato soprattutto nei parcheggi P1 e P5 di Pian di Massiano, e in sevizi anti-contraffazione insieme alla Guardia di finanza. Prevista una pattuglia sia di mattina sia di pomeriggio a presidio della manifestazione in centro. A seguito di una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a cui ha partecipato anche l’assessore Merli, è attesa l’emanazione di un’ordinanza del questore di Perugia per il coordinamento di tutte le forze di polizia nel periodo di fiera e per prevenire il fenomeno dei parcheggiatori abusivi soprattutto nell’area del Pala Barton.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto dal primo al sei novembre la Minimetro spa ha previsto delle agevolazioni: sarà possibile utilizzare il mezzo cittadino con il titolo di viaggio UP “Giornaliero Fiera 2022” al prezzo di 3,50 euro con validità di 24h dalla prima convalida, utilizzabile da un adulto e un bambino al di sotto di 12 anni (fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto).

Per quanto riguarda i servizi ci saranno volontari del servizio civile presso la direzione Fiera di Pian di Massiano per aiutare chi vuole aiuto per ottenere Spid, per effettuare pagamenti velocemente, per accedere ad altri servizi online o per informazioni sull’avvio di attività produttive. Inoltre tra i vari punti informativi è stata anche rinnovata la fiera virtuale: per trovare operatori e prodotti preferiti è possibile utilizzare anche la mappa online (http://fieradeimorti.comune.perugia.it ). “Un modo in più per informarsi e rintracciare gli operatori commerciali”, ha specificato l’assessore Pastorelli.

Massiccia la campagna di comunicazione voluta dal Comune e realizzata dallo studio Eventuno. Il battage interessa tutte le regioni del Centro Italia con affissioni e poi la stampa nazionale e locale ed è prevista anche una compagna radiofonica. Nei prossimi giorni sui social sarà promosso il video ufficiale dell’evento.

