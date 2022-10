Umbria: Bastia Umbra non accende le luminarie di Natale

Flavia Pagliochini 29 ottobre 2022 a

Se il video-mapping ad Assisi e l’illuminazione della città per il Natale sono confermate, anche visto che il motore turistico dell’Umbria difficilmente potrebbe offrire una città al buio, Bastia Umbra è invece tra i Comuni che hanno deciso di mandare in pensione le luminarie natalizie. Lo si evince da una direttiva che dispone l’adozione di buone pratiche e che sin da ora dispone di “non prevedere per l’anno 2022 l’installazione delle luminarie e decorazioni luminose per le festività natalizie. Per piazza Mazzini, piazza Buozzi ad Ospedalicchio e la piazza di Costano prevedere l’eventuale posizionamento di albero di Natale e proiezioni sulle facciate delle chiese”.

Tagli anche per la scuola di musica, dove vengono disposti “lo spegnimento dell’illuminazione della facciata e misure contenitive dei consumi energetici con comportamenti virtuosi degli utilizzatori e diminuzione della temperatura negli impianti al coperto”. Anche per i monumenti è disposto “lo spegnimento completo dell’illuminazione pubblica dalle 2 di notte e sino al mattino”, come per parchi e giardini. Ma ci saranno riduzioni anche per i servizi del Comune con minori aperture straordinarie della sede di piazza Cavour e la chiusura dei servizi demografici il sabato. escluso l’ultimo del mese.

Nella sede comunale ci sarà l’adeguamento della temperatura, mentre per palestre ed impianti sportivi a conduzione diretta vengono disposte “misure contenitive dei consumi energetici con comportamenti virtuosi e diminuzione della temperatura negli impianti al coperto”. Quanto alle scuole - compresa l’Università Libera - un’ora prima della fine delle lezioni si valuta “lo spegnimento anticipato dei riscaldamenti” e c’è l’invito a “organizzare tutte le attività pomeridiane scolastiche e le riunioni degli insegnanti in un unico plesso”. Per la pubblica illuminazione sarà posticipata di 30 minuti l’accensione serale ed anticipato l’orario di spegnimento mattutino di un’ora e mezza.

