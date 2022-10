Pizza del Trasimeno vince Campionato toscano

Nicola Torrini 29 ottobre 2022 a

a

a

La fagiolina e il pesce gatto del Trasimeno, per la prima volta insieme in una pizza, hanno conquistato i palati della giuria del 13esimo Campionato toscano di pizza classica, che ha infatti incoronato il pizzaiolo umbro Luigi Malerba vincitore della categoria Pizza bio a km 0.

Tartufo e prosciutto nel guscio di riso, ecco il sushi umbro

Nato a Miami nel ‘73, trasferitosi da bambino in Italia e pizzaiolo dall’età di 15 anni, Malerba lavora attualmente alla pizzeria I cento passi di Magione. Dovendo portare una pizza che rappresentasse il territorio di provenienza, il professionista si è presentato al concorso organizzato a Prato, sfidando 24 concorrenti provenienti da tutta Italia con una pizza dal titolo A spasso in Umbria - Tappa al lago Trasimeno. Una novità sperimentata per la prima volta tre mesi fa, a Magione, in occasione della Festa del raccolto della Molini Fagioli e che aveva subito riscosso un gran successo.

L'Umbria protagonista al Salone del gusto di Torino

Un impasto realizzato con un blend di farine della stessa Molini Fagioli e una guarnizione con tutti ingredienti locali: mozzarella di Colfiorito del gruppo Grifo; pesce gatto pescato dalla Cooperativa pescatori del Trasimeno; fagiolina del Trasimeno e olio evo dell’azienda agraria Orsini; pomodori e limoni biologici; cavolo nero de L’orto del mi’ nonno; aglio rosso della Società agraria del Trasimeno; aglio nero de Il campo della Vittoria e Enio; alloro, finocchietto, salvia e rosmarino selvatici che crescono spontaneamente sulle sponde del Trasimeno.

Pizzeria Prefermento Il locale di Gubbio impiega tecniche di lievitazione che danno origine a prodotti gustosi e altamente digeribili

“Il progetto di questa pizza – spiega Malerba – nasce per valorizzare le eccellenze di cui è ricca l’Umbria con il suo lago Trasimeno. Tutti gli ingredienti provengono da realtà virtuose che con passione e sacrifici portano avanti produzioni oneste dettate da metodi ed esperienza tramandata da generazioni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.