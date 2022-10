Umbria: Norcia, anniversario del sisma nella cripta di San Benedetto

28 ottobre 2022 a

Domenica 30 ottobre alle 7,40 ricorre il sesto anniversario del sisma del 2016. Quest'anno la commemorazione di quel giorno che ha segnato la storia della città di Norcia avverrà dalla cripta della Basilica di San Benedetto ricostruita, il luogo in cui la tradizione vuole siano nati i Santi gemelli Benedetto e Scolastico. A guidare il momento di preghiera sarà l' Arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignorRenato Boccardo.

Anche il Governo sarà presente a questa ricorrenza con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, insieme al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al commissario straordinario Giovanni Legnini, al Capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, alla presidente della giunta regionale Donatella Tesei, alla presidente della provincia di Perugia Stefania Proietti, alla presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza e all'ingegnere Paolo Iannelli soprintendente speciale aree sisma del MiC.

Per motivi di sicurezza dovuti al cantiere della basilica l'accesso è consentito soltanto a circa 20 persone, tra istituzioni civili e religiose;. Sarà comunque possibile seguire in diretta la preghiera dalla cripta attraverso due schermi che saranno posizionati in piazza San Benedetto. A seguire, verso le 8,30, il sottosegretario incontrerà i sindaci del cratere umbro del sisma presso lo Spazio DigiPass in via Solferino, per fare il punto della situazione sulla ricostruzione.

