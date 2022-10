Perugia, il caso Neurologia: "Siete dei cogl***i. Fate i camerieri. Defic****i". L'audio degli insulti agli specializzandi

28 ottobre 2022 a

"Mediocri, mediocri, mediocri. Venite qui a fare finta. Vi mettete il camice e fate i camerieri. Bravi". E ancora: "Siete defic***ti". "Cog***ni". "Il tuo modo di rispondermi corrisponde ad analfabetismo mentale". "Ieri mi hai fatto imbestialire, sono uscita per non menarti". Sono soltanto alcune delle parole contenute nell'audio pubblicato da Als, Associazione liberi specializzati, attribuito alla docente della scuola di Neurologia dell'Ospedale di Perugia, Lucilla Parnetti. Parole durissime, spesso urlate. Intanto gli specializzandi registravano, per poi chiedere aiuto per quella che l'Associazione liberi specializzandi considera una "gestione illegale della scuola".

Insulti e urla contro gli specializzandi di Neurologia. Sotto accusa la direttrice. Gli universitari hanno registrato e denunciato

Als pubblica sul suo sito soltanto alcuni passaggi degli audio ricevuti, sottolineando di essere in possesso di "decine di ore di registrazione" che evidenziano "molteplici illegalità penali, civili e deontologiche". L'associazione annuncia di aver già denunciato la professoressa "nelle sedi opportune e ci auguriamo che verrà immediatamente rimossa da tutti i suoi incarichi medici e accademici". L'audio pubblicato sul sito è di 7 minuti e 35 secondi. Un collage di alcune parti delle registrazioni.

Diversi passaggi sono molto pesanti: "Forse le sgrullate non te le han fatte i tuoi genitori. Te le dovevano fare da piccina". E ancora: "Se esci dalla scuola così è meglio che non ci fossi manco entrata". Oppure: "...antipatia importante nei tuoi confronti. Mi dà fastidio questo dualismo. Ti ritieni così tutta precisa, poi questa scarsissima qualità di lavoro. Io non lo accetto" (...) "prendi uno straccio e pulisci la corsia, così sai quello che hai fatto". "Guardate ragazzi, io vi faccio ripetere l'anno. Voi siete squalificati, siete quattro defic***ti". E ancora urla e insulti. Clicca qui per ascoltare l'audio.

