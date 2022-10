Perugia, insulti e urla contro gli specializzandi di Neurologia. Sotto accusa la direttrice. Gli universitari hanno registrato e denunciato

28 ottobre 2022 a

a

a

Un vero e proprio terremoto all'Università di Perugia. Insulti e urla agli specializzandi di Neurologia da parte della direttrice Lucilla Parnetti. L'associazione Liberi Specializzandi Als ha pubblicato sul suo sito gli audio della direttrice che si rivolge agli specializzandi: la stessa associazione ha precisato di aver sporto denuncia nei confronti della dottoressa. "Ci auguriamo che venga immediatamente rimossa da tutti i suoi incarichi medici ed accademici", si legge sul sito dell'associazione a cui si sono rivolti gli specializzandi inviando "decine di ore di registrazione". "Ascoltando questi audio, non possiamo non pensare alla povera collega Sara Pedri e siamo orgogliosi degli specializzandi e specializzande di Neurologia Perugia che hanno alzato la testa e posto le condizioni affinché venga messa la parola fine alle illegalità della professoressa Parnetti", si legge ancora sul sito di Als che rivolge "l'appello a tutti gli specializzandi e specializzande che vivono situazioni simili" a rivolgersi a loro. Clicca qui per ascoltare gli audio.

"Ci auguriamo - prosegue l'associazione - che i nuovi ministri siano sensibili alle problematiche della qualità delle Scuole di Specializzazione e dei diritti degli specializzandi e ci aspettiamo, in questo senso, un cambio di passo rispetto al passato. Questo nuovo governo ha messo in luce il merito. Uno dei metodi per valorizzare il merito è stigmatizzare nei fatti il demerito. Ed è difficile pensare che la situazione che denunciamo non sia il prototipo del demerito".

"Ci aspettiamo - continua l'associazione - che prendano ufficialmente le distanze da tali comportamenti, almeno per questa volta, gli universitari onesti e capaci, finora silenziosi, pensando che queste siano semplicemente pecore nere. Quanto attenderete ancora?. Avendo esperienza delle decisioni dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ci auguriamo che non propongano un decreto che legalizzi gli insulti agli specializzandi". Il presidente di Als, Massimo Minerva, ha informato il rettore dell’università, il direttore sanitario, l’ordine dei medici e I’ispettorato del lavoro, "il nostro intento è segnalare questa incresciosa situazione". Il rettore dell’università di Perugia, Maurizio Oliviero, scrive Open Online, ricevuta la segnalazione si è detto sorpreso perché "la collega cui si fa riferimento è completamente dedicata alla didattica e alla ricerca con risultati di qualità". Ha però assicurato che verranno fatte delle verifiche per accertare quanto denunciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.