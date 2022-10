Spello, pony sbranato da un branco di lupi in una villa, ferita la femmina

Giulia Silvestri 28 ottobre 2022 a

Un pony è finito vittima di un branco di lupi, aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, e poi sbranato per quattro notti di seguito. Era di pomeriggio quando Quinto Gallinella, custode di una villa immersa nel verde del monte Subasio, è andato come di consueto a fare visita ai tre pony che da una decina di anni pascolano serenamente tra gli ulivi del terreno recintato annesso alla proprietà. Trova le due pony, Alba e Aurora, ma all’appello manca il pony Moreno.

“Le due femmine erano impaurite – racconta – ho iniziato a cercare il maschio ma non lo trovavo, di solito anche se si allontanava di qualche metro al mio fischio mi veniva subito incontro, ma questa volta no. Dopo aver girato un po’ nei dintorni l’ho trovato disteso a terra e sventrato, e ho capito subito che erano stati dei lupi perché non poteva essere stato un altro animale”. La scena è raccapricciante. Moreno era un pony mezzano del peso di circa 3 quintali, e per Quinto non c’è dubbio che ad ucciderlo sia stato un branco di lupi, almeno 7 o 8, perché solo dei lupi avrebbero potuto saltare con facilità la recinzione. Una delle due femmine scampate al pericolo invece aveva una ferita sotto a una spalla.

“Hanno attaccato anche lei – continua – però si è battuta ed è riuscita a difendersi”. Così ha messe le due femmine al riparo in una stalla sempre all’interno della proprietà, salvandole dai lupi che sono tornati nella proprietà anche nelle tre notti successive. Il custode ha immediatamente informato dell’accaduto i proprietari, che ne sono rimasti duramente colpiti e hanno deciso addirittura di regalare le due pony sopravvissute purché possano stare al sicuro.

Fra pochi giorni Alba e Aurora lasceranno l’uliveto in cui il custode continua a proteggerle. Ancora turbato invita a prestare particolare attenzione alla presenza di lupi, e teme che episodi di questo tipo possano verificarsi di nuovo.

