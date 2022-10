Terni, Maggiora fa il bis come segretario della Lega. Pieno sostegno a Latini

28 ottobre 2022 a

Devid Maggiora è stato eletto segretario della Lega sezione di Terni. Consigliere comunale in carica, responsabile del dipartimento famiglia, vicepresidente del consiglio e militante di lungo corso, per lui si tratta di una riconferma dopo aver guidato a livello locale il partito per un anno e mezzo in veste di commissario. Eletti membri del consiglio direttivo (nella foto): Dario Salvi, Marco Cozza, Daniele Lancia, Alessandro Passetti, Maria Cristina Brugia, Sergio Armillei.

“Desidero ringraziare i militanti della Lega Terni che hanno preso parte a questo congresso, dimostrando grande partecipazione alla vita del partito e forte interesse sul futuro del territorio – è il commento di Maggiora dopo l’elezione – Il dibattito sui temi che si è sviluppato in senso all’appuntamento congressuale sarà da stimolo nel determinare le linee programmatiche del partito in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Per la Lega la ricandidatura del sindaco uscente Leonardo Latini non è in discussione e verrà da noi sostenuta convintamente in virtù dell’ottimo lavoro svolto sul territorio ternano, dei risultati acquisiti in tutti i settori, delle competenze e delle capacità dimostrate dallo stesso sindaco e dagli assessori leghisti della giunta, i quali hanno saputo avviare un percorso di ricostruzione dopo i disastri e il dissesto economico provocati dal Partito democratico.”.

“Si concludono con Terni i 18 congressi di sezione che la Lega Umbria ha iniziato qualche mese fa e che vedono una totale riorganizzazione del partito in tutte le sue sezioni comunali – l’intervento è del segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi. A Terni è stato eletto Devid Maggiora in un congresso franco e costruttivo, in cui è emerso lo spirito forte di quella Lega che non bada alle polemiche, ma vuole lavorare per il bene dei cittadini, riconfermare il sindaco Latini alla guida della città di Terni e che quindi è più che mai determinata non solo nel suo appoggio, che abbiamo più volte ribadito, ma anche nel costruire un percorso vincente e proficuo per spiegare ai ternani quanto di buono è stato fatto in questi anni per la città. Al contrario di come qualcuno vuole raccontare, è una Lega solida, forte, che sa confrontarsi, dibattere, ma poi alla fine trovare l’unità e la sintesi per andare avanti con la buona amministrazione”.

