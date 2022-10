Terni: quartiere San Lucio, piano da 10 milioni dell'Ater per riqualificare "Shangai"

Maria Luce Schillaci 28 ottobre 2022 a

Il quartiere di San Lucio a pochi passi dalla basilica di San Valentino, a Terni, cambierà totalmente volto (in alto il rendering di come verrà). Un nuova vita, con tanto verde e tanti colori. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche, che ha presentato il progetto di riqualificazione del quartiere nel corso di un convegno nazionale sull’edilizia residenziale pubblica che si è svolto pochi giorni fa a Torino.

Il progetto è dell’Ater ed è stato redatto dal Politecnico di Milano, pronto dunque a trasformare una zona da sempre molto degradata e tristemente nota come ‘Shangai’. Un intervento importante che mette sul piatto oltre 10 milioni di euro da parte di Ater, a cui si aggiungono fondi statali, regionali e la collaborazione del Comune di Terni.

Il progetto, che fa parte del piano Verde Sicuro Sociale, prevede l’abbattimento di tre grossi complessi edilizi fatiscenti, i cosiddetti ‘stecconi’ attualmente con le finestre murate per evitare incursioni e bivacchi: verranno sostituiti con un nuovo, moderno edificio quadrato con nuove abitazioni e un portico, ci sarà un parcheggio interrato per 50 auto, molto verde pubblico con nuove piantumazioni e con la valorizzazione del fosso di Stroncone, spazi per attività commerciali tra cui un bar-ristorante che in estate potrà posizionare i tavolini all’aperto, negozi e servizi per gli artigiani.

Sarà inoltre migliorata la viabilità con il raddoppio dell’attuale scomodo ponticello che dunque permetterà un accesso più facile.

“La zona è attigua alla basilica di San Valentino – afferma Melasecche - da anni e anni si trova in forte stato di degrado, non c’è vita sociale, non ci sono attività commerciali. Ora l’intenzione è che diventi in qualche modo fruibile anche dai turisti e, per rendere ancora più attrattiva l’area, verrà indetto un concorso di idee a livello internazionale per realizzare dei murales sul tema di San Valentino e dell’Amore".

"Presto – conclude l’assessore - organizzerò un incontro pubblico per coinvolgere ancora di più i residenti e tutta la città”. Una svolta storica, quindi. L’intervento attualmente è nella fase di progettazione preliminare e, tra bando e cantiere, dovrebbe vedere l’orizzonte finale tra circa tre anni.

