Terni, Tapojärvi premia i dipedenti più in forma dopo il Test di Cooper

Dodici minuti di corsa, con l’obiettivo di percorrere più metri possibile. Si chiama “Test di Cooper”, è una prova che testa la performance fisica, molto di moda anche nei ritiri delle squadre di calcio, negli anni 70-80. Ora che i preparatori atletici dei campioni del rettangolo verde hanno sviluppato metodologie molto più sofisticate, spesso abbinate alla tecnologia, il test di Cooper mantiene però la sua valenza e fornisce parametri oggettivamente veritieri sullo stato di forma di chi vi si sottopone.

E la prova è stata “sposata” dalla direzione di Tapojärvi, l’azienda finlandese che si è aggiudicata l’appalto per il trattamento e il recupero delle scorie dell’Ast.

In Finlandia, Paese dove ha il suo quartier generale, la società persegue il benessere fisico dei propri dipendenti, ivi compresi quelli di stanza a Terni, ed anzi la direzione ha deciso di premiare tutti coloro che si sottopongono al test con 100 euro e addirittura con 400 chi riesce ad andare più lontano degli altri.

Così Tapojärvi ha convocato i 51 propri dipendenti, che hanno aderito a sottoporsi al test, per tre giorni al campo di atletica di Narni scalo.

“Tutti i partecipanti - spiega una nota dell’azienda finlandese - hanno ricevuto un premio dai 100 fino ai 400 euro per coloro che hanno raggiunto il massimo risultato della Tabella di valutazione. Il Gruppo Tapojärvi ha pagato 65.100 euro di premi per il Test di Cooper che si è svolto presso le sedi in Finlandia e Italia, a cui si aggiungeranno i premi per i dipendenti svedesi che faranno il test a novembre prossimo”.

Va detto che Tapojarvi investe molto in idee e progetti volti a migliorare il benessere e la motivazione dei propri lavoratori. Tra le iniziative più apprezzate dai dipendenti, un bonus di 500 euro per il personale che compie 50 anni e di 1.000 per i 60.

