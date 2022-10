Umbria, quinta regione d'Italia per popolazione straniera

28 ottobre 2022 a

Gli stranieri residenti in Umbria sono 91.658 (dato al 31 dicembre 2021) con un decremento dell0 0,9% rispetto all’anno precedente ma il loro peso sul totale dei residenti è rimasto stabile al 10,7% - visto il decremento demografico in regione - valore che colloca l’Umbria al quinto posto tra le regioni italiane dopo il Lazio (11,3%), Toscana (11,5%), Lombardia (12%) ed Emilia Romagna (12,8%) a fronte d una media nazionale dell’8%. e di quella delle regioni del centro pari all’11%.

La popolazione straniera più numerosa sul territorio è quella romena con una percentuali pari al 24,6%, segue l’albanese, marocchina e ucraina, infine la macedone. E' quanto si rileva dal dossier statistico immigrazione 2022 presentato in Provincia a Perugia da Eleonora Bigi della Sezione immigrazione della Regione con gli interventi di Gabriele Bazzucchi di Anci Umbria e di Enrica Ricci della Programmazione servizi sociali della Regione e commenti di Alessia Giuliacci (Patronato Inca Cgil Umbria), Pawel Gajewski (Pastore chiesa Valdese) e Guy Yves Arnaud Amian (Associazione degli Ivoriani dell’Umbria).

L’Umbria da terra di passaggio sta diventando sempre più meta stabile. Un dato indicativo di questo percorso d'inserimento è quello relativo al peso della componente femminile che alla fine del 2021 costituisce il 55,2% dei residenti stranieri. La popolazione straniere ha inoltre una struttura molto giovane: l’età media è di 37,3 anni, oltre dieci anni in meno rispetto all’età media degli umbri. Anche le motivazioni cui sono legati i titoli di soggiorno a termine aiutano a capire il grado di stabilizzazione: 6.464 (43,5%) sono quelli rilasciati per motivi familiari; seguono i motivi di lavoro (31,4%), di protezione (16,4%), di studio (4,7%), altre tipologie (4%).

Gli stranieri, inoltre, rappresentano l’11% della popolazione occupata in regione. E risultano inseriti principalmente nel settore dei servizi (62,8%) anche se in misura minore degli italiani (68,8%), nell’industria (30,4%, rispetto al 28,7% degli italiani), tra cui l’edilizia (14,7%, rispetto al 6,6% degli italiani) e infine nell’agricoltura 6,8%, molto superiore alla percentuale nazionale che si attesta a 2,4%. Una maggiore dinamicità del 2021 rispetto al precedente anno emerge dal conteggio dei rapporti di lavoro attivati secondo i dati dei Centri per l’impiego analizzati da Anpal, in base ai quali il 2021 ha visto un incremento del 16,6% delle assunzioni e una maggiore tenuta del mercato (+8.874 il saldo tra attivazioni e cessazioni nel 2021 in confronto a +3.293 nel 2020). Il miglior andamento economico, tuttavia, non ha attenuato il divario tra lavoratori locali e stranieri, che rimane molto elevato (uno dei più alti del Paese, secondo solo a quello del Molise) soprattutto per quanto riguarda il tasso di occupazione (65,8% tra italiani e 55,2% tra gli stranieri). Va rilevata però l’ampia partecipazione delle donne straniere al mercato del lavoro regionale, queste costituiscono infatti il 48,1% degli occupati stranieri (uno dei valori più alti del Paese, secondo solo alla Valle d’Aosta).

