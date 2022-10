Perugia, rilasciato Yakunin patron russo di Antognolla: era stato arrestato in Norvegia per un drone

Alessandro Antonini 27 ottobre 2022 a

Il 47enne magnate russo Andrey Yakunin, patron del complesso umbro di Antognolla e figlio dell’ex oligarca delle ferrovie russe, è stato rilasciato. Era detenuto in Norvegia, dove era stato arrestato per un presunto utilizzo illegale di un drone mentre era in vacanza alle Svalbard.

E’ quanto riporta l’azienda pubblica di informazione norvegese Nrk. Il difensore di Yakunin ha subito impugnato la misura cautelare. I giudici della corte d’appello di Halogaland ieri hanno stabilito che “un drone non è un aeromobile oggetto di sanzioni”, ossia le restrizioni introdotte dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina. Un primo pronunciamento che potrebbe fare da apripista per casi simili. Secondo la difesa di Yakunin inoltre le sanzioni non potevano essere applicate in quella zona.

Si violerebbe il Trattato delle Svalbard, che richiede la parità di trattamento di tutti coloro che vi hanno aderito. Sia Gran Bretagna che Russia hanno firmato, sottolineano gli avvocati. E hanno poi messo sul piatto anche la validità della doppia cittadinanza - britannica e russa - di Yakunin. Ma i giudici norvegesi non hanno affrontato questi due punti limitandosi ad evidenziare che il drone non rientra nelle fattispecie sottoponibili a sanzioni. Yakunin è stato arrestato il 17 ottobre ad Hammerfest, dove la mattina del giorno prima era attraccato con la sua barca.

