Città di Castello, Altrocioccolato attira ventimila golosi

28 ottobre 2022 a

a

a

Una piazza che si trasforma in un palco colorato, con musica e sapore di cacao. E' l'immagine che Altrocioccolato ha saputo disegnare del centro storico di Città di Castello durante l'edizione 2022.

Una tre giorni caratterizzata non solo dalla presenza di ventimila golosi ma è stata una vera e propria mostra-mercato, che si sta trasformando sempre più festival dell'economia solidale.

Opera di Burri venduta a 3,6 milioni

“Andiamo a rifare il mondo”. È la frase simbolica, letta su un cartellone al termine della manifestazione Altrocioccolato, che riassume, ''a mio giudizio – spiega Massimo Luciani, presidente Associazione Umbria equosolidale - il risultato e dà un bilancio di questa edizione''.

Versa 650 euro per acquistare smartphone ma è una truffa

''Non una fiera o solo una mostra mercato, ma un luogo di elaborazione sociale e civile per un'economia rispettosa di tutti e tutte e della terra – hanno spiegato gli organizzatori - ma una manifestazione-evento che mette al centro la cura delle persone e del pianeta per un concetto di ecologia estesa ad ogni aspetto della vita sociale e biologica. Un vero e proprio festival dell'economia sociale, una manifestazione necessaria, un luogo di crescita e condivisione, presidio di economia civile, evento da sostenere e sviluppare. Siamo riusciti a realizzare una bella edizione ricca di idee, temi e progetti nonostante il mancato, e per noi ancora inspiegabile, appoggio della Regione Umbria''.

E il centro storico si è trasformato: largo Gildoni è stato adibito a palco musicale e area street food con un'installazione artistica ad opera del collettivo Piccioni Radioattivi del Centro servizi giovani del Comune di Perugia. piazza Matteotti ha ospitato la grande mostra mercato del cioccolato e la mostra “Fair Trade for Future. Sostenibilità e Commercio Equo e Solidale” a cura di Equo Garantito. In piazza Fanti c'era l'area bimbi e lo spazio show cooking; l'area bimbi che è stata al centro anche di una zona dei Giardini del Cassero e la sala Santo Stefano in piazza Gabriotti. In piazza Gabriotti, infine, spazio ancora alla mostra mercato, con lo street food dei produttori locali, l’artigianato, gli incontri e i dibattiti.

Concerto in fabbrica a lume di candela

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.