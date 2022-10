Covid, in Umbria i casi continuano a diminuire. Il punto sulla campagna vaccinale

27 ottobre 2022 a

Come tutte le settimane, la Fondazione Gimbe ha emesso il suo bollettino sulla situazione della pandemia da Covid. Diamo uno sguardo ai dati relativi alla regione Umbria. Nella settimana 19-25 ottobre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti: 757. Si evidenzia, inoltre, una diminuzione dei nuovi casi del 16,1% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (35,8%) e in terapia intensiva (3,5%) occupati da pazienti Covid. Come al solito la Fondazione Gimbe fa anche il punto sulla campagna vaccinale.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 9,2% (media Italia 10,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 9% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 7%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 17,9% (media Italia 21,4%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 35,8% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. Di seguito infine l'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana, suddivisi provincia per provincia: a Terni 581 (-16% rispetto alla settimana precedente), a Perugia 544 (-16,1% rispetto alla settimana precedente).

