"Rapita, violentata e uccisa in una villa sul Trasimeno". Rossella Corazzin, i riti satanici e la villa di Francesco Narducci

La diciassettenne Rossella Corazzin, che nel 1975 era scomparsa in Cadore, sarebbe stata rapita e poi uccisa in una villa nella zona del lago Trasimeno, villa di proprietà di Francesco Narducci. La ricostruzione è ipotizzata dagli atti della Commissione bicamerale Antimafia in base alla testimonianza di Angelo Izzo, il mostro del Circeo. La ragazza era svanita nel nulla mentre era in vacanza con i genitori nel Bellunese. Aveva lasciato alcune lettere in cui spiegava di aver conosciuto un tale Gianni, si potrebbe trattare di Gianni Guido, un altro dei responsabili del massacro del Circeo che avvenne un mese dopo la scomparsa di Corazzin. Stando alla bozza della relazione finale della Commissione, anticipata dal Corriere del Veneto, la testimonianza di Izzo va approfondita, in particolare proprio sul fatto che emergono elementi che riguardano il medico perugino e la sua villa sul lago Trasimeno. La Commissione nel suo lavoro ha ascoltato oltre ad Izzo e Gianni Guido, anche investigatori, personaggi della massoneria e Giampietro Vigilanti, ex legionario ormai 90enne. Izzo spiega che "Gianni" era proprio Guido e che al delitto furono diverse persone a partecipare. Aggiunge inoltre che in quella villa, a San Feliciano di Magione, sarebbero stati consumati diversi risi satanici e in uno di questi avrebbe perso la vita la diciassettenne Rossella Corazzin.

