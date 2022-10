Ficulle, Claudio Baglioni riceverà la cittadinanza onoraria: cerimonia al teatro San Lorenzo

Davide Pompei 27 ottobre 2022 a

Claudio Baglioni torna nel territorio di origine della famiglia. Dopo aver ritirato, sabato 22 ottobre 2022 al teatro Ariston di Sanremo, il Premio Tenco 2022 per la “raffinata scrittura musicale” con la quale “ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo”, cercando “attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita”, il cantautore, musicista e conduttore televisivo romano che in più di 50 anni ha venduto oltre 60 milioni di dischi, sarà al teatro San Lorenzo di Ficulle, in provincia di Terni, nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre 2022.

Nel corso di una cerimonia pubblica, che avrà inizio alle 15.30, alla presenza di altri cittadini onorari quali Piero Antinori, Mario Morcellini e Renzo Cotarella, l'autore di tanti successi riceverà dal sindaco, Gian Luigi Maravalle, la cittadinanza onoraria. Prezioso, in questo senso, lo studio genealogico condotto dal ricercatore Roberto Cherubini.

“Il padre Riccardo – spiegano dall'amministrazione comunale – era nato proprio a Ficulle, mentre la madre Silvia era originaria della vicina Allerona. Per lavoro i due si trasferirono a Roma, dove poi nacque Claudio nel 1951. Ma il legame con le origini è rimasto forte ed è lo stesso cantautore a raccontare in diverse interviste le estati passate da ragazzo in campagna dagli zii, proprio a Ficulle, dove ancora possiede l'antica casa di famiglia".

Ed è sempre lui a raccontare come diverse sue canzoni giovanili abbiano trovato ispirazione in scene ed emozioni provate in quei periodi di vacanza, come ad esempio la celebre canzone "Ragazza di campagna". A Ficulle si trova anche una struttura turistica a lui molto cara in cui ha trascorso lunghi periodi di vacanza con la compagna”.

Al termine della cerimonia è prevista una visita alla Rocca, divenuta centro informazioni turistiche, e alla ristrutturata Cripta del Monaco Graziano.

