Terni: furti e atti vandalici a Piediluco, i carabinieri denunciano l'autore

I colpi messi a segno da qualche malvivente in riva al lago di Piediluco, in provincia di Terni, erano iniziati all’approssimarsi della fine dell’estate 2022. Ad essere prese di mira alcune attività commerciali, ma gli episodi criminosi non si erano limitati solo ai furti, quindi all’indebita appropriazione di beni, ma anche a veri e propri atti vandalici ai danni di alcune barche di residenti.

I quali, esasperati, dopo aver denunciato gli episodi ai carabinieri della stazione locale, si erano anche organizzati con una chat nella quale segnalavano tempestivamente movimenti sospetti, specie nelle ore notturne, così da far accorrere i proprietari dei natanti che potevano essere danneggiati.

Una situazione che i militari dell'Arma del comando stazione di Piediluco hanno monitorato con attenzione, fino ad arrivare a individuare colui che ritengono il responsabile dei fatti contestati, ovvero un 56enne che vive anche lui vicino al lago, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L’indagine non è stata semplice, anche perché il soggetto agiva esclusivamente col favore del buio e diventava quindi difficile identificarlo attraverso le riprese degli impianti di videosorveglianza che sono stati esaminati e che si trovano in paese.

Allora i militari hanno installato una serie di telecamere e di macchine fotografiche in posizioni mirate che hanno consentito l’individuazione del responsabile delle azioni criminose. Utilissimi sono stati anche i riscontri scaturiti dalla modalità più “tradizionale” dell’indagine, ovvero la ricerca di testimonianze e la conoscenza del territorio, e di chi vi abita, da parte dei militari della località lacustre.

A quel punto, raccolti tutti gli elementi accusatori, il 56enne è stato denunciato a piede libero per i reati di furto aggravato e danneggiamenti.

