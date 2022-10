Umbria: Passignano sul Trasimeno inaugurato il Bike Park

Nicola Torrini 27 ottobre 2022 a

Sei anni fa, quando il tutto è partito, erano solamente cinque giovani appassionati di bicicletta in un territorio che ancora latitava in quanto a strutture adibite al ciclismo. Oggi, invece, a Passignano del Trasimeno i soci dell’associazione sportiva passignanese Lake Bike Team sono saliti a quaranta e nel weekend tra il 22 e il 23 ottobre, dopo un lungo lavoro, sono riusciti a dar vita al loro sogno inaugurando il Trasimeno Bike Park. Un progetto ideato da Damiano Miscio, che si articola in una moltitudine di servizi e in percorsi per ciclisti di qualsiasi tipo, dagli esperti a famiglie e bambini. Sette itinerari sullo sfondo del lago, che si sviluppano in particolare nella fascia nord del Trasimeno, da facile a estremo. Quaranta chilometri di percorsi bike e 20 chilometri di sentieri single track.

A questi si aggiunge, sul lungolago di Passignano, adiacente all’area ex Sai, una pista Pump Track in terra battuta e stabilizzato, un parco giochi per mountain biker, studiato per l’apprendimento della guida in bici su fuoristrada. Il tutto collegato con i 56 chilometri dell’anello ciclabile del Trasimeno. Circa cinquecento ciclisti da tutta Italia hanno tenuto a battesimo il progetto durante l’evento Trasimeno Bike Days, la tre giorni inaugurale che si è tenuta nel fine settimana.

“Questa – ha commentato Damiano Miscio – è la prima fase di un lavoro più ampio che stiamo portando vanti per sensibilizzare la popolazione a praticare queste attività sportive nel nostro territorio. Vogliamo coinvolgere più persone possibile: dai bambini alle famiglie sul più semplice lungolago, agli specialisti e agli appassionati sulla fascia collinare. Vogliamo far sapere che al Trasimeno c’è tutto quello che un amante dello sport all’aria aperta può desiderare: dal pistino pump truck, alla pista ciclabile fino ai sentieri più spericolati. Cerchiamo di stare al passo con il nord Italia e il nord Europa che, in quanto a sentieristica, sono molto più all’avanguardia di noi”. “C’è ancora molto da fare – ha concluso Miscio –, ma intanto abbiamo voluto inaugurare per consegnare a questo territorio una struttura ufficiale con sentieri segnalati e divisi per livello di difficoltà, che hanno un nome e un accesso riconosciuti”.

