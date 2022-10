Perugia, sequestro di persona per debito di droga non pagato: scattano le misure cautelari, chiuso il cerchio sulla banda

Alessandro Antonini 27 ottobre 2022 a

La Procura di Perugia e gli uomini dell’Arma hanno chiuso il cerchio sulla banda ritenuta responsabile del sequestro a scopo di estorsione di un 21enne per un debito di droga. Nei giorni scorsi sono scattati un arresto in flagranza e altre misure cautelari (obbligo di mora e di firma): due sarebbero indagati proprio per sequestro ad altri due verrebbe contestato lo spaccio. E’ la svolta nell’inchiesta che dura ormai da dieci mesi.

Era il 5 gennaio quando il giovane sarebbe stato legato mani e piedi, imbavagliato e sequestrato per alcune ore in un campo di notte nei pressi di un cimitero: le foto inviate alla madre con una richiesta di denaro da 12 mila euro per il rilascio. Era stato ritenuto responsabile del mancato pagamento di una partita di droga acquistata da un suo amico, era stato anche minacciato, già in precedenza. In prima battuta erano finiti agli arresti due dei componenti della banda. Ora altri due indagati per sequestro. Più altri due collegati alla vicenda per i quali c’è solo l’ipotesi della cessione di stupefacenti.

L’antecedente una partita di droga non pagata. Nello specifico - stando alla ricostruzione degli inquirenti - un amico del 21enne acquista dell'hashish da un 25enne ma non la paga. Quest’ultimo se la prende da subito con il 21enne perugino ritenendolo responsabile del mancato versamento. Lo minaccia con una pistola - detenuta illegalmente - fa saltare in aria con una bomba carta una panchina vicino casa sua, e lo costringe a consegnargli 1.500 euro. Ma non è abbastanza. Vuole che il 21enne gli procuri un altro acquisto di stupefacente. Così viene organizzata un'altra cessione: due kg di hashish. Allo scambio è presente anche il 21enne. Ma anche questa partita finisce male. Scatta così il sequestro di persona con richiesta di riscatto. A questo punto i genitori della vittima si rivolgono ai carabinieri di Ponte San Giovanni che avviano l’inchiesta su coordinamento del pm Gemma Miliani. Il resto è cronaca delle ultime ore.

